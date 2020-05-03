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  3. 03 Mayıs 2020 15:57

Cenaze namazı sonrası virüs bulaşan 60 kişinin tedavileri sürüyor

Nevşehir Ürgüp'te geçtiğimiz günlerde karantinaya alınan köyde toplu cenaze namazının kılınmasından sonra 60 kişide koronavirüs tespit edilmişti. Karantinanın devam ettiği köyde virüs bulaşan hastaların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cenaze namazı sonrası virüs bulaşan 60 kişinin tedavileri sürüyor
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Ürgüp'te 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan D.İ. ile eşi İ.İ., mart ayında Diyarbakır'da yaşayan oğullarını ziyarete gitti. Daha sonra evlerine dönen çift, öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede çifte yapılan corona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köy, 21 Nisan'da karantinaya alındı.

Bu sırada köyde oturan Rıza Uzun, ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun'un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi, katılarak, sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 60 kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bu kişiler, daha sonra hastanede tedaviye alındı. 12'nci günde, 60 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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koronavirüs , nevşehir ürgüp
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