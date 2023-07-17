Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin taşınma süreci tamamlandı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin taşınma süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, ''Geçen süre zarfında Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin yoğun bakım üniteleri, kemik iliği nakil ve diyaliz üniteleri, nakil merkezi, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi ünitelerinin de içinde bulunduğu birçok tanı ve tedavi birimi Yeşilköy Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesine taşınmıştır'' ifadelerini kullandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin bazı birimlerinin Yeşilköy'de bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesine taşınması tamamlandı. Taşınma işlemleri ve Yeni Cerrahpaşa Projesi kapsamında devam eden inşa süreci ile ilgili İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın açıklama yaptı.

“SAĞLIK HİZMETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLMESİ AMACIYLA BİR ALAN İHTİYACI OLUŞMUŞTUR"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremler sonrasında, Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin bazı binalarının yapısal emniyet seviyesinde olmadığı tespit edilerek boşaltılmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu kapsamda, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla bir alan ihtiyacı oluştu. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için, şu anda önünde bulunduğumuz ve Covid-19 küresel salgını döneminde devletimiz tarafından 45 gün gibi çok kısa bir sürede inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi, talebimiz doğrultusunda üniversitemizin kullanımına açıldı. Acil durum hastanesi olarak inşa edilen ve salgın döneminde ciddi bir ihtiyacı karşılamış olan bu hastanenin, deprem riski gibi yine bir acil durum neticesinde üniversitemizin ihtiyacını karşılıyor olması, bu girişimin ne kadar doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha bizlere göstermiştir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi geçmişte olduğu gibi olası bir afet durumunda tüm birimleri ile üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Tıp eğitimi ile ülkemize en donanımlı hekimleri yetiştiren Türkiye'nin en yüksek puanlı öğrencilerinin ve birincilerin ilk tercihi olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin eğitim, araştırma ve sağlık hizmetini sürdürmesine verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunarım" dedi.

"TEK CERRAHPAŞA İKİ YERLEŞKE"

Rektör Nuri Aydın, “Geçen süre zarfında Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin yoğun bakım üniteleri, kemik iliği nakil ve diyaliz üniteleri, nakil merkezi, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi ünitelerinin de içinde bulunduğu birçok tanı ve tedavi birimi Yeşilköy Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesine taşınmıştır. Hastanedeki ihtiyaçlarımız doğrultusunda, ameliyathane kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar halen devam etmektedir. Öte yandan birçok birimimiz ise, Cerrahpaşa'nın tarihi yerleşkesinde güvenli binalarda hizmetini sürdürmektedir. Ayrıca Tıp Fakültesi öğrencilerimiz için Cerrahpaşa yerleşkesindeki öğrenci yurdumuz Yeşilköy Yerleşkesine taşınmıştır. Faaliyetlerine devam eden diğer yurtlarımız ile birlikte toplam öğrenci yurt kapasitemiz artırılarak daha fazla tıp fakültesi öğrencimize konaklama imkanı sağlanmıştır. Böylelikle Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz, 'Tek Cerrahpaşa İki Yerleşke' olarak hizmetlerine hem tarihi yeri olan Cerrahpaşa semtinde hem de Yeşilköy'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesinde eş zamanlı olarak devam edecektir. Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın hemen yanı başındaki bu konumumuz bizlere yeni imkanlar da sunmaktadır. Böylece fakültemize helikopter ve uçak ile doğrudan yurt içi ve uluslararası hasta transferleri mümkün hale gelmiştir" diye konuştu.

"DENİZDEN VE HAVADAN HASTA TRANSFERİNE İMKAN SAĞLAYACAK"

Cerrahpaşa hastanesinin diğer projelerindende bahseden Aydın, “Yerinde yeniden yapılanma projesi kapsamında Cerrahpaşa yerleşkesinde 5 ayrı proje eşzamanlı olarak yürütülmektedir. Tarihi Cerrahpaşa Yerleşkesinde bir yandan tarihi yapıların restorasyonu devam ederken öte yandan da yeni hastane binalarının yapım sürecinde önemli bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Toplam 650 bin metrekarelik kapalı alana sahip ve 3 etaptan oluşan projenin 1. etap hastane yapıları bölümünün ihalesi yapılmış ve yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirilmiştir. Bu etap yaklaşık 220 bin metrekare kapalı alana sahip 'Sismik deprem izolatörlü' hastane binalarından oluşmaktadır. Kaba inşaat süresi 2 yıl olarak öngörülen 1. etap tamamlandığında gerek hasta hizmetleri gerekse eğitim ve araştırma faaliyetleri modern imkânlara kavuşmuş olacaktır. Konumu itibarıyla denizden ve havadan hasta transferine imkân sağlayacak yeni Cerrahpaşa Projesi, Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışır bir proje olarak dünyadaki sayılı sağlık merkezlerden biri olacaktır. 'Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi' alanında önemli bir eğitim ve araştırma merkezi olan Haseki Kardiyoloji Enstitüsü, yaygın adıyla Samatya olarak bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisine ayrılan bölümlerde faaliyetlerine devam etme imkânı bulmuştur. Bu hastanemiz de taşınma süreci tamamlandığında, en kısa zamanda yeni yerinde faaliyetlerine başlayacaktır. Bu süre zarfında gerek taşınma gerek ise, inşaat faaliyetlerinden dolayı öğrencilerimizden hastalarımızdan ve çalışanlarımızdan anlayış beklediğimizi ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

DHA