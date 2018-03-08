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  3. 08 Mart 2018 22:09

Cesedi çuval içinde bulundu

Denizli'de 2 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi çuvalın içinde derede bulundu.

Cesedi çuval içinde bulundu
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi elleri ve ayakları bağlanmış ve çuvala geçirilmiş halde derede bulundu.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Hisar Mahallesi ormanlık alandaki dere yatağında bir çuval içinde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri dere yatağındaki kişinin öldüğünü belirledi.

 Olay yerinde inceleme yapan ekipler ölen kişinin 2 gün önce hakkında kayıp ihbarı verilen Ersan Erduru olduğunu tespit etti. Erduru'nun cesedi Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ara kurtarma ekibi tarafından dere yatağından çıkartıldı.

Vücudunda bıçak darbelerinin olduğu belirtilen Erduru'nun elleri, ayaklarından bağlanarak ve vücudunun beline kadar çuval geçirilmiş halde bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Erduru'nun cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

çuval , ceset , dere yatağı
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