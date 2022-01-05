ÇHD davası: ''Gizli tanıklar gerçek insan değil''

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı ve üye Avukat Barkın Timtik'in tutuklu olduğu, toplam 22 avukatın yargılandığı ÇHD davası görülmeye devam etti.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı ve üye Avukat Barkın Timtik'in beş yılı aşkın süredir tutuklu olduğu, toplamda 22 avukatın yargılandığı ÇHD davasının üç gün sürecek olan duruşması Silivri Hapishane Kampüsü Duruşma Salonu'nda görüldü. Mahkeme, Selçuk Kozağaçlı ile Barkın Timtik’in tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 23 Mart 2022'ye erteledi.

NELER YAŞANDI

Duruşmayı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve pek çok avukat takip etti.

Mahkeme başkanı geçen celse adli emanete yazılan yazıya cevaben birtakım evrakların geldiğini ve bu evrakların adli tıp kurumuna incelemeye gönderileceğini bu sebeple de bu celse esasa ilişkin beyanların alınmayacağını, yalnızca tahliye taleplerinin alınacağını belirtti.

Delil olduğu iddia edilen belgelerle ilgili olarak Taylan Tanay Müdafii Av. İlhan Cihaner "Bu dijital delillerin altındaki imza bile bu delilleri şüpheli hale getiriyor. Fethullahçı çetenin bu delilleri ürettiğini benzer birçok davada gördük. Delilin ilk çıktığı andan emanete gelene kadar hiçbir aşamada şüphe kalmaması lazım. Bu delillerin usulüne uygun elde edilip edilmediği daha köküne giderek araştırılmak zorundadır" dedi.

Cihaner, "Delilin Hollanda'da elde edilmesi dahil hukuka uygunluğunun incelenmesi gerekmekte. Bu sebeple Hollanda adli makamlarına yazı yazılarak istinabe yoluyla delilin ne şekilde elde edildiği öğrenilmek zorundadır" ifadelerini kullandı.

SAVCI MÜTALAASINI TEKRAR ETTİ

Savcı, "Mütalaamızı aynen tekrar ederiz, gelen belgelere bir diyeceğimiz yoktur, adli tedbirler yeterli kalmayacaktır bu sebeple tutukluluğum devamını talep ederiz" dedi.

Duruşmada, ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı söz alırken, "Gizli tanık Kanarya kim, gelsin burada ötsün! Gizli tanıklar mahkemeye getirilemiyor, çünkü bunlar 'gerçek insan' değil" dedi.

Kozağaçlı, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum duruşmaya böyle etkin bir avukat katılımı olduğu için. Kendimizi çok güvende hissediyoruz sayenizde. Bu ülkenin tarihinde bu kadar kalabalık ve nitelikli bir avukat tarafından korunmuş bir sanık grubu yoktur. Avrupa'dan gelen 8 yıldır takip eden meslektaşlarıma da çok teşekkür ediyorum, bu davanın peşini hiç bırakmadılar.

Toplumsal muhalefetin temsilcileri, milletvekilleri hepsine teşekkür ediyoruz. (Heyete yönelik) Size de teşekkür ediyorum, belgelerin bulunması olumlu bir gelişme oldu. Sayın başkan bununla ilgili söyleyeceklerimi erteliyorum fakat tanıkla ilgili söyleyeceklerim var.

Savcıya sitem etmek istemiyorum ama 8 yıldır kayıp olan bir delil bulunuyor, hepimiz gayret ediyoruz. İddia makamının da bu gayrete ortak olması gerek. Savcılık bundan aylar önce hazırladı bu mütalaayı. Bu mütalaa da bundan 8,5 yıl önce hazırlanmış iddianamenin yazım hatalarıyla birlikte kopyalanmış hali." (Duvar)