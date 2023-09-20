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CHP Yayladağı İlçe Başkanı hayatını kaybetti

CHP Yayladağı İlçe Başkanı hayatını kaybetti
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CHP Yayladağı İlçe Başkanı Hayrettin Hançar, Konya'da geçirdiği açık kalp ameliyatının ardından bir gün sonra kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

CHP'nin Hatay'ın Yayladığı İlçe Başkanı Hayrettin Hançar, tedavi için gittiği Konya'da açık kalp ameliyatı oldu. Hançar, ameliyattan bir gün sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Hançar’ın cenazesinin, otopsinin ardından Hatay’da toprağa verileceği öğrenildi.

Etiketler chp yayladağ ölüm
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