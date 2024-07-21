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CHP'den Doğu Perinçek'e yanıt: Çeneni kes, haddini bil! Hadsiz herif

CHP'den Doğu Perinçek'e yanıt: Çeneni kes, haddini bil! Hadsiz herif
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında CHP'yi hedef aldığı sözlerine partiden yanıt geldi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Flash TV'de konuk olduğu programda CHP'nin iktidar olma şansını tartışırken dikkat çeken sözler sarf etti.

Perinçek, "CHP isterse yüzde 90 oy alsın iktidar olamaz. Halk bu desteği vermez, ordu da vermez, polis de vermez. Halk oy verse bile son tahlilde ne buna ordu razı olur ne polis razı olur" ifadeleriyle CHP'yi eleştirdi.

CHP'DEN PERİNÇEK'E ÇOK SERT YANIT

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Perinçek'in açıklamalarına X hesabından yanıt verdi.

Başarır, "Neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi %90 oy alsa da bazı güçler bizi iktidara getirmezmiş. Ona ne senin gücün ne de ağababalarının gücü yetmez" derken, söz konusu açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"SİYASİ BUNAK, UTANMAZ"

"İradesini iktidar ve yanlılarına ipotek veren, siyaseten beyin ölümü gerçekleşen ve siyasi bir bunak olan Doğu Perinçek denen utanmaz; partimiz hakkında ipe sapa gelmez cümleler kullanmış.

Neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi %90 oy alsa da bazı güçler bizi iktidara getirmezmiş. Ona ne senin gücün ne de ağababalarının gücü yetmez.

 Sen haddini bileceksin! Partimizin ve ülkemizdeki seçmenlerin adını, iradesini ağzına alırken bir değil, bin kez düşüneceksin!


"ÇENENİ KES, HADDİNİ BİL"

Kandil'in püskülü! Çeneni kes, haddini bil! Hadsiz herif!"

Etiketler doğu perinçek CHP tepki
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