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CHP'den seçim sonuçlarına bir itiraz daha

CHP'den seçim sonuçlarına bir itiraz daha
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CHP, Kırklareli'nde belediye başkanlığı oylarının yeniden sayılması itirazını İl Seçim Kuruluna taşıdı.

CHP Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi ile CHP Merkez İlçe Başkanı Neslişah Erseçkin, geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle 200 sandıkta oyların yeniden sayılması için itiraz dilekçesini İl Seçim Kuruluna teslim etti.

CHP Kırklareli İl Başkanlığınca önceki gün Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verilmişti. Dilekçede geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle 200 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunulmuştu.

CHP'nin yeniden sayım istemiyle başvurusu Merkez İlçe Seçim Kurulunca reddedilmişti.

İlçe Seçim Kurulu yetkilileri bir sandıkta MHP'nin oylarının başka partiye yazıldığını fark etmiş, bu yanlışlık düzeltilmişti.

Yapılan değişiklikle MHP'nin adayı Derya Bulut'un oyu 21 bin 173'ten 21 bin 287'ye yükselmişti.

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu da 20 bin 770 oy almıştı.

CHP, Kırklareli'nde belediye başkanlığı oylarının yeniden sayılması itirazını İl Seçim Kuruluna taşıdı.

 

Etiketler 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Bora Terzi CHP il seçim kurulu Kırklareli
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