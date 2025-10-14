  1. Anasayfa
CHP'den yoksulluğa karşı eylem çağrısı: ''Boş tencereni al sen de gel''

CHP'den yoksulluğa karşı eylem çağrısı: ''Boş tencereni al sen de gel''
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, ekonomik krize ve artan yoksulluğa dikkat çekmek amacıyla 17 Ekim Cuma günü yapılacak boş tencere eylemi için çağrıda bulundu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, ekonomik krize ve artan yoksulluğa dikkat çekmek amacıyla düzenlenecek eylemle ilgili açıklamasında, "Türkiye Yüzyılı, boş tencere yüzyılı oldu! Artık yeter!" sözleriyle hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu çağrıyı yaptı:

"Türkiye Yüzyılı, boş tencere yüzyılı oldu! Artık yeter! 17 Ekim Cuma, saat 17.00'de 81 ilde, aynı sesle haykırıyoruz: Dayatılan bu yoksulluğa boyun eğmiyoruz! Boş tencereni al sen de gel."

