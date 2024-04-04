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CHP'li Başkan belediyeye CHP bayrağı asanlar hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP'li Başkan belediyeye CHP bayrağı asanlar hakkında suç duyurusunda bulundu
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın mazbatasını alırken belediye hizmet binasına CHP bayrağı asanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, mazbatasını aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına bu sabah saatlerinde CHP bayrağı asılmasına tepki gösteren Ahmet Akın, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Milletvekilliği yaptığı 10 yıl boyunca kimseye hangi partidensin demediğini vurgulayan Akın, "Sadece 'Size nasıl yardımcı olabilirim' diye sordum. Seçim kampanyasında her konuşmamda üstüne basa basa 'Belediyede particik olmayacak, belediyede siyaset yaptırmayacağım' dedim. Bu sözleri binlerce kez tekrarladım. Ancak bazı hadsizler, bazı kendini bilmezler maalesef benim bilgim dışında belediye binasına parti bayrağı astılar. Cumhuriyet Halk Partili olmaktan gurur duyuyorum. Ancak partimizin bayrağının yeri belediye binası değildir. Orada olacak bayrak ay yıldızlı, şanlı Türkiye Cumhuriyeti'nin al bayrağıdır. O kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bunu da buradan bildiriyorum. Orası kamuya ait yani her vatandaşın hakkı olan bir bina. Oraya herhangi bir partinin bayrağı asılmaz." diye konuştu.

Etiketler CHP başkan belediye
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