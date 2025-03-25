CHP'li belediyeden Espressolab'e mühür!

CHP’li Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, kanuna aykırı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle ilçede bulunan Espressolab’in yarın mühürleneceğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı markalar arasında yer alan Espressolab isimli kahve zinciriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Özer dün akşam Saraçhane'de yaptığı konuşmada "Boykota kahve içerek başlayalım. Hangi kahveyi içerseniz için Espressolab’ten içmeyin... Bunlar sizden para kazanıp, size sövüyor. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız.' demişti.

Özel'in boykot çağrısının ardından öğrenciler, üniversitelerin kampüslerinde de çok sayıda şubesi olan Espressolab’i boykot etmeye başlarken, Espressolab'ten yapılan kamuoyu açıklamasında "biz neden boykot edildiğimizi anlamadık" denilmişti.

Espressolab ile ilgili dikkat çeken haber Tekirdağ'dan geldi. CHP’li Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, kanuna aykırı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle ilçede bulunan Espressolab’in yarın mühürleneceğini açıkladı.



