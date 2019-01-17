CHP'li Erbay'dan yaz saati uygulaması uyarısı

CHP’li Burak Erbay, yaz saati uygulamasındaki ısrar sonucunda öğrencilerin gün doğmadan okul yoluna düşmesini eleştirerek, “Bu uygulama ile sabahın kör karanlığında yollara düşen öğrencilerimizden ikisi geçen günlerde trafik kazalarında hayatlarını kaybettiler. Bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmelidir” dedi.

Muğla Bayır Mahallesi ve Yaraş Mevkiinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazalarında iki öğrencinin hayatını kaybettiğini hatırlatan CHP Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu üyesi Erbay, “AK Parti'nin yaz saati uygulamasındaki inadı nedeniyle öğrencilerimiz sabahın kör karanlığında okul yoluna düşüyor. Bu nedenle meydana gelen trafik kazalarında lise öğrencisi Şeymanur Gölge ve 8. sınıf öğrencisi Eylül Tansu Suda adlı iki öğrencimizi kaybettik. Bu ısrarı, inadı anlamak mümkün değil. Konuyla ilgili her kesim bu uygulamanın değiştirilmesini söylerken AK Parti bu uygulamada ısrar ediyor. Bu ısrarın sonucunda da çocuklarımız hayatını kaybediyor” şeklinde konuştu.

“AK PARTİ BU İNADINDAN VAZGEÇMELİ”

Yaz saati uygulamasının bir an önce değiştirilmesi çağrısında bulunan Erbay, “AK Parti bu inadından vazgeçmeli. Çocuklarımız için hayatı risk yaratan bu uygulama derhal kaldırılmalıdır. Çocuklarımız da vatandaşlarımız da karanlıktan dolayı mutsuz oluyor, psikolojileri bozuluyor. Tasarruf yapmayı amaçlayan bu uygulama ile tasarruf yapılmadığı belliyken üstüne birde insanları karanlıkta işe, okula gidip gelmeye mahkum etmek ne kadar doğru bir karardır? Bu uygulama değiştirilmelidir” ifadelerini kullandı.