CHP'li Kaftancıoğlu: ''Herkes oy verdiği okula gitsin''

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hangi partiden yana oy kullandığı fark etmeksizin, oy veren tüm seçmenleri oy verdikleri okullara giderek sayımlar yapılırken okullarda bulunmasını istedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin İstanbul il başkanlığında açıklamalarda bulundu.

Kaftancıoğlu, seçmenlere oy verdikleri parti farketmeksizin oy sayımı sırasında oylarını kullandıkları okullara çağırdı.

"Bugün İstanbul'da bir bahar havası var" diyen Kaftancıoğlu, "Görünüyor ki İstanbul'da rekor bir katılım bekliyoruz. İstanbul'da yüzde 90'ın üzerinde oy kullanıldığını tahmin ediyoruz" diye konuştu. Kaftancıoğlu, birkaç ilçede birkaç kişinin mükerrer oy kullanmasına ilişkin gerekli işlemlerin yapıldığını kaydetti.

Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

Bugün İstanbul'da bir bahar havası var. Vatandaşlarımız demokrasi şöleni haline getirdiler okulları. İstanbul'da ve tüm Türkiye'de rekor katılım bekliyoruz. İstanbul'da yüzde 90'ın üzerinde katılım odluğunu tahmin ediyoruz.

İstanbul'da münferit diyeceğimiz ufak tefek bir iki olayı saymazsak tamamen sorunsuz ve tam bir bahar havasında vatandaşlarımız oyunu kullandı. Bir okulumuzda trafodan çıkan ufak yangın anında söndürüldü.

Biz vatandaşlarımızı oylarına sahip çıkmaları için oylarını açılırken kendilerini oy verdikleri okullara davet ediyoruz. Görevlilerimiz de oradalar. Sayım yapıldıktan sonra oy çuvalları görevlilerimizin de eşliğinde İlçe Seçim Kurulu'na gidecek.

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