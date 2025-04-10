CHP'li Mahmut Tanal bu sefer de Timur Soykan ve Murat Ağırel için harekete geçti
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Gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Bekleyin, İstanbul'a geliyorum" dedi.
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı. Her 2 gazetecinin de evlerinde arama yapıldığı öğrenildi.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, gazetecilerin gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Tanal'ın paylaşımında, "Gazetecileri gözaltına almışsınız, şimdi öğrendim. Bekleyin İstanbul’a geliyorum" ifadesi yer aldı.
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