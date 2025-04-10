Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel hakkında tutuklama talebi

Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı. Ağırel ve Soykan'ın evinde polisin arama yaptığı öğrenildi. Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığı duyuruldu. Her 2 gazetecinin de evlerinde arama yapıldı.

Suçlamalar arasında "tehdit ve şantaj" yer aldığı aktarıldı. Gazeteci Şule Aydın, 2 gazetecinin gözaltına alınmasını "Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor" sözleriyle duyurdu.

Ağırel ve Soykan'ın evinde polis ekipleri tarafından arama yapıldığı, telefon ve bilgisayarlarına el konulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolüne götürülürken, "Çeteler kaybedecek, halk kazanacak. Bunların hepsi bitecek" dedi.

Murat Ağırel’in avukatı Enes H. Ermaner savcılığın, müvekkillerinin ifade vermek üzere geleceğini bilmesine rağmen gözaltı işlemi uyguladığını belirterek, "İfade için randevulaşan, kendi isteğiyle ifade vermeye geleceği bilinen kişiler hakkında gözaltı işlemi uygulanması, hukuka aykırılık teşkil ettiği gibi açıkça Düşman Ceza Hukuku’nun uygulandığını göstermektedir" dedi.

TEHDİT VE ŞANTAJ SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteciler Soykan ve Ağırel'in gözaltı gerekçesini şöyle açıkladı:

"Malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, şüpheli sıfatıyla yer alan kişilerin Flaş Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine ilgili kişiler hakkında isnat edilen eylemlerle alakalı olarak TCK'nın 106/1(Tehdit) ve 107/1(Şantaj) Suçları kapsamında Soruşturma başlatılmış, şüpheliler hakkında gözaltı, arama -el koyma işlemleri ile soruşturma devam etmektedir."

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Murat Ağırel ve Timur Soykan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dosyası incelenen Murat Ağırel ve Timur Soykan 'Şantaj’ suçundan tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın hazırladığı sevk yazısında, şüphelilerden Erkan Kork'a ait olan televizyon kanalının devralınması süreci ile ilgili olarak, ilgili televizyon kanalının ilk etapta başka bir televizyon kanalı tarafından satın alınmaya çalışıldığı, ancak satış ve devir işlemlerinin olumsuz olarak sonuçlandığı, sonrasında şüpheli Erkan Kork tarafından kanalın satın alma sürecinin başlatıldığı, süreçle birlikte şikayetçi olunan şahıslar tarafından şüpheli Erkan Kork ve şüpheliye ait PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. isimli ve unvanlı şirket hakkında 'Yasadışı bahis' konulu haber başlıklı paylaşımlar yapılmaya başlandığı belirtildi. Şikayetçi olunan Murat Ağırel ve Timur Soykan isimli şahısların da önce şüpheli Erkan Kork ile cep telefonu üzerinden ve yüz yüze olmak üzere görüştükleri, görüşme akabinde ise Erkan Kork ve PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. isimli şirket hakkında 'Yasadışı bahis' konulu haber başlıklı paylaşımlar yapmaya başlandığının belirtildiği sevk yazısında, yapılan haber ve sosyal medya paylaşımlarıyla adı geçen televizyon kanalının, şikayetçi olan Erkan Kork tarafından satın alınmasının engellenmeye çalışıldığı ve bu konuda yüz yüze görüşmelerde ve dijital ortamda yapmış oldukları aleyhe paylaşımlarla tehdit ve şantajda bulundukları belirtildi.