  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem paniği

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem paniği

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem paniği
Güncelleme:

Malatya'nın Battalgazi ilçesi, bugün saat 17.52'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD tarafından paylaşılan ilk verilere göre depremin derinliği ve merkez üssü netleşirken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde bugün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen sarsıntı, bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD Verileri Paylaştı

Saat 17.52’de Meydana Geldi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, deprem saat 17.52’de kaydedildi. Yerin altına odaklanan sarsıntının büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre deprem, sadece Malatya merkezinde değil, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Saha Tarama Çalışmaları Başlatıldı

Depremin hemen ardından bölgedeki güvenlik birimleri ve yerel yönetimler teyakkuza geçti. Sarsıntının ardından herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair saha tarama çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

 

 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Bu Haberleri Kaçırma...

Kış daha bitmedi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı geri dönüyor!
Kış daha bitmedi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı geri dönüyor!
Nişanlısıyla ayrıldıkları iddia edilen İrem Derici 'eşcinsel' paylaşımları sonrasında çılgına döndü
Nişanlısıyla ayrıldıkları iddia edilen İrem Derici 'eşcinsel' paylaşımları sonrasında çılgına döndü
Togg'dan mart sürprizi: Peşinatsız ve faizsiz kredi fırsatı başladı
Togg'dan mart sürprizi: Peşinatsız ve faizsiz kredi fırsatı başladı
İstanbul'da lisede cinayet! Bir öğretmen öldü, bir öğretmen ile bir öğrenci yaralandı!
İstanbul'da lisede cinayet! Bir öğretmen öldü, bir öğretmen ile bir öğrenci yaralandı!
Savaş başladı, altın ve petrol fiyatları fırladı!
Savaş başladı, altın ve petrol fiyatları fırladı!
Sahur vakti dehşet: Genç kız babasını tabancayla öldürdü!
Sahur vakti dehşet: Genç kız babasını tabancayla öldürdü!
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün itirafı olay oldu
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün itirafı olay oldu
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 24 ilçe etkilenecek!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 24 ilçe etkilenecek!
Etiketler Malatya deprem AFAD Battalgazi son depremler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emeklinin bayram ikramiyesine zam teğet geçti: Bu yıl zam yapılmayacak! Emeklinin bayram ikramiyesine zam teğet geçti: Bu yıl zam yapılmayacak! Bedelli askerlik ücretine büyük zam geliyor! Meclis'e sunuldu Bedelli askerlik ücretine büyük zam geliyor! Meclis'e sunuldu Av yasağına oltalarla meydan okudular: Sanki yasak başlamadı da av günü ilan edildi! Av yasağına oltalarla meydan okudular: Sanki yasak başlamadı da av günü ilan edildi! ABD ile İsrail tüm dünyaya rezil oldu: Büyük fiyaskoyu itiraf ettiler! ABD ile İsrail tüm dünyaya rezil oldu: Büyük fiyaskoyu itiraf ettiler! İstanbul'da lisede cinayet! Bir öğretmen öldü, bir öğretmen ile bir öğrenci yaralandı! İstanbul'da lisede cinayet! Bir öğretmen öldü, bir öğretmen ile bir öğrenci yaralandı! Sahur vakti dehşet: Genç kız babasını tabancayla öldürdü! Sahur vakti dehşet: Genç kız babasını tabancayla öldürdü! Değerli metaller piyasalarında büyük şok: Altın ve gümüş çakıldı! Değerli metaller piyasalarında büyük şok: Altın ve gümüş çakıldı! İran İsrail'in kalbini vurdu... Şehirden dumanlar yükseliyor, çok sayıda yaralı var! İran İsrail'in kalbini vurdu... Şehirden dumanlar yükseliyor, çok sayıda yaralı var! Kış daha bitmedi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı geri dönüyor! Kış daha bitmedi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı geri dönüyor! Uzman isimden EYT'zedelere ve yaş şartına takılanlara 5 yılda emeklilik formülü Uzman isimden EYT'zedelere ve yaş şartına takılanlara 5 yılda emeklilik formülü
Zam yağmuru sürüyor: Akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden bir zam daha geliyor! Zam yağmuru sürüyor: Akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden bir zam daha geliyor! Ankara'da görülmemiş mobbing davası: ''Tayt ve şort giymeye zorlandım'' Ankara'da görülmemiş mobbing davası: ''Tayt ve şort giymeye zorlandım'' İstanbul'da 120 saniyede 18 milyon TL'lik soygun! Güvenlik görevlisiyle burun buruna geldiler İstanbul'da 120 saniyede 18 milyon TL'lik soygun! Güvenlik görevlisiyle burun buruna geldiler Savaş başladı, altın ve petrol fiyatları fırladı! Savaş başladı, altın ve petrol fiyatları fırladı! İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün itirafı olay oldu İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün itirafı olay oldu İran dünyanın en büyük petrol tesislerinden birini vurdu! İran dünyanın en büyük petrol tesislerinden birini vurdu! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 24 ilçe etkilenecek! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 24 ilçe etkilenecek! Türkiye'nin ''yeşil altını''ndan müjdeli haber geldi: Bu yıl bir rekor kırılacak! Türkiye'nin ''yeşil altını''ndan müjdeli haber geldi: Bu yıl bir rekor kırılacak! Nişanlısıyla ayrıldıkları iddia edilen İrem Derici 'eşcinsel' paylaşımları sonrasında çılgına döndü Nişanlısıyla ayrıldıkları iddia edilen İrem Derici 'eşcinsel' paylaşımları sonrasında çılgına döndü Emeklilere özel ÖTV'siz araç teklifi Meclis'te! İşte şartlar... Emeklilere özel ÖTV'siz araç teklifi Meclis'te! İşte şartlar...