Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem paniği

Malatya'nın Battalgazi ilçesi, bugün saat 17.52'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD tarafından paylaşılan ilk verilere göre depremin derinliği ve merkez üssü netleşirken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde bugün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen sarsıntı, bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD Verileri Paylaştı

Saat 17.52’de Meydana Geldi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, deprem saat 17.52’de kaydedildi. Yerin altına odaklanan sarsıntının büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre deprem, sadece Malatya merkezinde değil, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Saha Tarama Çalışmaları Başlatıldı

Depremin hemen ardından bölgedeki güvenlik birimleri ve yerel yönetimler teyakkuza geçti. Sarsıntının ardından herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair saha tarama çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

