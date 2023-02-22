CHP'li Özel: RTÜK cezalar yağdırmak için hazırlık yaptı; sebebi gelmeyen yardımı söylemek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te RTÜK ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bundan sonra böyle kayıplar verilmemesi için hem ulus olarak hem devlet olarak üzerimize düşen her şeyin yapılması için tüm gayretleri göstereceğimize, sorumluların araştırılmasında, kovuşturulmasında, cezalandırılmasında, cezalarının affedilmemesinde, caydırıcılığın sürdürülmesinde herhangi bir siyasi ayrım olmaksızın, ondandır bundandır demeden, suçlunun suçlu olduğu gerçeğini kabullenerek ve evrensel hukuk ilkelerine göre hareket edeceğimizin şimdiden sözünü veriyoruz.

CHP iktidarında, Millet İttifakı iktidarında hangi siyasi görüş olursa olsun, kusuru olana, hatası olana, evrensel hukuk ne diyorsa, ülkenin kanunu ne diyorsa o uygulanacak.

Bir yanda can pazarı varken bir yanda siyasi hesap olmaz.

Depremin 17. günündeyiz.

Bugün yarın RTÜK, FOX TV'ye, Halk TV'ye, TELE 1'e, KRT'ye ve daha pek çok kanala, yerel gazeteye, yerel televizyona cezalar yağdırmak için hazırlığını yapmış durumda. Suçları, deprem bölgesinden haber verirken, örneğin ekrana yansıyan 'devlet nerede' söylemleri, 'enkazın altında kaldık devletimiz bizi yalnız bıraktı' söylemini ekrana taşıması, olmayan çadırı, gelmeyen yardımı söylemek.

AK Parti'ye, MHP'ye oy veren güzel insanlar, bunlar 1999 deprem enkazı ve onun tetiklediği 2021 krizinin üzerine inşa ettikleri iktidarlarında hep aynı yalanları attılar. Ne dediler, 'Ecevit ortalarda yoktu'

Erdoğan'ı çarşamba gününden önce görebilen oldu mu?

Depremin 17. günündeyiz, hala çadır bekleyenler var.

Twitter'ı kapattılar. İstanbul'u kaybederken 9 saat Anadolu Ajansı'nı kapatıp da 'ne çakallık yaparız' diye düşünüp 9 saat sonra kaybedeceğini kabul etmek gibi.

AFAD, ilk 72 saatte kurtarmaya başlayamamış, kaosun fitilini ateşlemiş bir kurum. Bu süreçte AFAD'dan beklenenlerin yanında ilk gün, ben sahaya ulaştığımda 'asker nerede kardeşim', ertesi gün 'asker niye yok' dediler. Hulusi Akar, açıklamalar yapmış, orduyu kollayan ve Recep Tayyip Erdoğan'ı üstü örtülü millete şikayet eden açıklamaları var.

Kendi açıklaması Akar'ın, çarşamba günü, depremin üçüncü günü sahada 7 bin 500 asker var dedi.

Süleyman Soylu, AFAD'ın toplam personeli 7 bin 300'dür diyor.

Hulusi Akar, orduyu ilk gün hazır ettim diyor. İktidar 1999'da sahaya sürülen orduyu acziyet olarak gördükleri için milleti enkaz altında havasız bıraktılar.

"KÜFÜRDE KOORDİNE OLDULAR"

Dün Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan gittiler deprem bölgesini gezdiler. Şimdi sahada koordine değilsiniz diyorduk, utandırdılar. Küfürde ve hakarette koordine oldular. Hep birlikte aynı küfür.

Erdoğan, yanında 15. gün memleketine gidebilmiş Devlet Bahçeli olduğu halde, Haçlı seferlerinden bahsediyor.

Bana 1 yıl süre verin nasıl düzelteceğimi göreceksiniz diyor, sana 21 yıl süre verdiler nasıl enkaz yarattığını gördük.