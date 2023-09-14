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CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkındaki fezleke Bakanlığa gönderildi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkındaki fezleke Bakanlığa gönderildi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programında TSK'yı hedef alan sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Tanrıkulu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama'  suçları yönünden hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28'nci Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden tanzim olunan fezleke Adalet Bakanlığına gönderilmiştir" denildi.

Etiketler bakanlık fezleke sezgin tanrıkulu
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