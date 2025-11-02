  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP'li Yavuzyılmaz ''AKP'nin belgeli vurgunu'' deyip, bu faturayı yayınladı!

CHP'li Yavuzyılmaz ''AKP'nin belgeli vurgunu'' deyip, bu faturayı yayınladı

CHP'li Yavuzyılmaz ''AKP'nin belgeli vurgunu'' deyip, bu faturayı yayınladı
Güncelleme:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "AKP’nin belgeli helikopter vurgunu!" başlıklı yaptığı paylaşımda, "Bir helikopter için ödenen bu fahiş kira tutarıyla, 1 yılda helikopteri satın almak mümkünken, bu yapılan soygundur!" ifadelerini kullandı.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, kamuoyuna dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"AKP’nin belgeli helikopter vurgunu!" başlığı ile yaptığı açıklamada Yavuzyılmaz, helikopter başına ödenen kira ücretlerine dikkat çekti.

Yıllık 552 milyon lira ödemenin olduğunu belirten Yavuzyılmaz, "Bir helikopter için ödenen bu fahiş kira tutarıyla, 1 yılda helikopteri satın almak mümkünken, bu yapılan soygundur!" dedi.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

"AKP’nin belgeli helikopter vurgunu!

Türkiye Petrolleri A.Ş.‘nin alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore A.Ş.‘nin;

Sondaj gemilerine alınan helikopter hizmetleri için, Katar ortaklı bir helikopter kiralama şirketine yaptığı devasa tutardaki ödemeleri tespit ettik. 

TP-OTC önce kiralama tutarlarını TPAO’dan tahsil ediyor, ardından Redstar şirketine aktarıyor.

Helikopter başına ödenen;

Günlük kira tutarı: 36.000 Dolar 

Aylık kira tutarı: 1.116.000 Dolar

Yıllık kira tutarı: 13.140.000 Dolar 

Güncel Kur’la: 552.668.400 Lira

Yıllık 552 Milyon Lira!

Bir helikopter için ödenen bu fahiş kira tutarıyla, 1 yılda helikopteri satın almak mümkünken, bu yapılan soygundur!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz,

text-ad
Etiketler Deniz Yavuzyılmaz CHP helikopter fatura skandal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik teklifi resmen TBMM'de! Milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik teklifi resmen TBMM'de! Genç iş insanının teknesine çarpıp ölümüne neden olan geminin kaptanı için istenen ceza belli oldu Genç iş insanının teknesine çarpıp ölümüne neden olan geminin kaptanı için istenen ceza belli oldu AK Parti ve MHP eriyor... AK Parti ve Erdoğan'ın oy kaybettiği seçmen grupları belli oldu! AK Parti ve MHP eriyor... AK Parti ve Erdoğan'ın oy kaybettiği seçmen grupları belli oldu! Tüm çalışanlara ''keşke'' dedirten asgari ücret zammı beklentisi açıklandı Tüm çalışanlara ''keşke'' dedirten asgari ücret zammı beklentisi açıklandı Binlerce ''kayıp'' PKK'lı teröristin izi bulundu: Mağaradan çıkıp, üsse girmişler! Binlerce ''kayıp'' PKK'lı teröristin izi bulundu: Mağaradan çıkıp, üsse girmişler! Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'dan kritik uyarı: ''Bu bölgedeki vatandaşlar taşınmalı'' Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'dan kritik uyarı: ''Bu bölgedeki vatandaşlar taşınmalı'' Emekli polis av tüfeğiyle katliam yaptı! Ölü ve yaralılar var! Emekli polis av tüfeğiyle katliam yaptı! Ölü ve yaralılar var! Bugün güneşin keyfini çıkarın... Yağışlı havalar geri dönüyor! Bugün güneşin keyfini çıkarın... Yağışlı havalar geri dönüyor! Cumhurbaşkanlığı'ndan 50 bin canın katili, bebek katili Öcalan için dikkat çeken mesaj! Cumhurbaşkanlığı'ndan 50 bin canın katili, bebek katili Öcalan için dikkat çeken mesaj! Kolonlarında çatlaklar oluşan apartman gece yarısı tahliye edildi! Kolonlarında çatlaklar oluşan apartman gece yarısı tahliye edildi!
Meclis'e CHP listelerinden girmişlerdi... 3 vekil daha AK Parti'ye geçiyor! Meclis'e CHP listelerinden girmişlerdi... 3 vekil daha AK Parti'ye geçiyor! Cezaevinde baba dehşeti: Açık görüşte kendisini ziyaret eden 4 yaşındaki çocuğunu hastanelik etti! Cezaevinde baba dehşeti: Açık görüşte kendisini ziyaret eden 4 yaşındaki çocuğunu hastanelik etti! Güzel sunucunun kalça estetiği yalalamasına partnerinden dikkat çeken destek Güzel sunucunun kalça estetiği yalalamasına partnerinden dikkat çeken destek Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Aşk ve Gözyaşı dizisinin fişi çekildi! Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Aşk ve Gözyaşı dizisinin fişi çekildi! Günlerdir hastanede yatan ünlü isme sonunda teşhis konuldu Günlerdir hastanede yatan ünlü isme sonunda teşhis konuldu Yıllardır süren miras davası sonrası İstanbul Boğazı'nın 200 yıllık yalısının yeni sahibi belli oldu Yıllardır süren miras davası sonrası İstanbul Boğazı'nın 200 yıllık yalısının yeni sahibi belli oldu Süpermarkette büyük patlama: 23 ölü, 11 yaralı var! Süpermarkette büyük patlama: 23 ölü, 11 yaralı var! THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı! THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı! Boğazda denize düşen genç kadını denize atlayıp kurtardı Boğazda denize düşen genç kadını denize atlayıp kurtardı