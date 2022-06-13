CHP'li Yıldırım Kaya Kars Cilavuz Köy Enstitüsü'nü ziyaret etti

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve beraberindeki heyet 21 Köy Enstitüsü ziyareti programının 19'uncusunu Kars Cilavuz Köy Enstitüsü'ne yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, konuya ilişkin yaptığı basın açıklaması şu şekilde:

Değerli Basın Emekçileri

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla başlattığımız 21 Köy Enstitüsü ziyaretimizin on dokuzuncusunu Kars Cilavuz Köy Enstitüsü’ne yaptık. Ziyaretimizi TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerimiz Muğla Milletvekilimiz Suat Özcan ve Ordu Milletvekilimiz Mustafa Adıgüzel; Kars İl Başkanımız Taner Toraman, Susuz Belediye Başkanımız Oğuz Yantemur; Eğitim Sen ve Eğitim İş temsilcileri, Başkanlarımız, eğitimciler ve partililerimizden oluşan bir heyetle birlikte gerçekleştirdik. Ayrıca Millet İttifakı’nın ve siyasi partilerin temsilcileri de Cilavuz Köy Enstitüsü ziyaretimize katılmıştır.

Bugün Köy Enstitüsü durağımızın on dokuzuncusundayız. Cilavuz Köy Enstitüsü’ne geldik. Serhat Şehri Kars’tayız. Susuz olan yeni adı, eski adı Cilavuz. Buradaki halk ‘Cilavuz olarak söylüyor. Bugün Cilavuz’da 18 yerde olmayan bir şey gördük. Özellikle kendi elektriğini üreten ve kendi ununu öğüten su değirmeni olan bir yer. Ahırlarının bugün yine hayvan barınağı haline gelmiş olduğunu gördük. Burada yetişmiş, burada okumuş ve yazdığı kitaplarla bu okulda şu anda kütüphanede kitapları olan halini gördük.

Ben öncelikle okul müdürümüze, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürü, Vali buraya el uzatmışlar. Sabancı Holding de burada kız öğrencilerin yaşayabileceği bir yurt yapmış. Ayrıca bir erkek öğrenci yurdu da var. Yani yıkmazsanız, korursanız, bakarsanız bağ oluyor. Bakmazsanız dağ oluyor.

Cılavuz Köy Enstitüsünde gördüğümüz en önemli özellik yaşayan bir mekan olarak devam ediyor ve ayakta kalmış. Yıkılan yerler yok mu var, onlar onarılmayacak mı? Tabii ki onarılacak. Oradan bir araç hurda bir şekilde duruyor. Onu da okul idaresi hurdaya vermemiş. Günü gelecek Milli Eğitim Bankalığının katkısıyla orası da onarılacak.

Şimdi sizlere CIlavuz Köy Enstitüsü hakkında bir bilgi vermek istiyorum:



Türkiye’de açılan Eğitmen Okulundan biri de 1937 yılında kurulan Kars Cilavuz Eğitmen Okulu’dur. Eğitmen Okullarında, eğitim alanlar köylere öğretmen olarak gönderiliyordu.

17 Nisan 1940’ta Köy Enstitüleri Kanunu’nun çıkmasıyla birlikte, Cilavuz Eğitmen Okulu da Cilavuz Köy Enstitüsüne dönüştü.

İsmail Hakkı Tonguç, 1940 yılı Mart ayı başlarında Cilavuz Eğitmen Kursu’nda çalışmış olan, Halit Ağanoğlu’nu Kars Cilavuz Köy Enstitüsü’ne Kurucu Müdür olarak atar.

Ardahan, Artvin, Erzurum ve Ağrı’dan öğrenci alınır.

Cılavuz Köy Enstitüsü’nden toplam 1.250 öğrenci mezun olur.

Cilavuz Köy Enstitüsü Kars-Ardahan yolu üzerine, Susuz ilçesindeki Rus işgalinden kalan binalar üzerine kurulmuştur.

Ruslardan kalan çatıları sökülmüş, pencereleri soyulmuş, duvarları yıkılmış harabe halindeki binalar öğrenciler ve öğretmenler tarafından kısa sürede, tamir edilerek eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir.

Okulun burada kurulma nedenlerinden biri de, geniş arazilere, bol suya ve güzel havaya sahip olmasındandır.

Daha sonra Rus binaları yetersiz kalmış ve yeni binalar eklenmiştir. Yiyecekleri saklamak için depolar, sinema, ahır, arılık, su kanalı, santral binası, öğretmen evleri öğrenci ve öğretmenler tarafından sonradan yapılmıştır.

Cilavuz Köy Enstitüsü bölgede bulunmayan birçok etkinliğe öncülük etmiştir. Öğrenciler eğlenmek için sinema yaptıklarında Kars’ta henüz sinema yoktur.

Santral binası da öğrenci ve öğretmenler tarafından yapılarak, elektrik üretilmeye başlanmıştır.

Yapılan yeni binaların inşaat masraflarının belli bir kısmı devlet tarafından karşılanıyordu. Örneğin inşaat masraflarına ayrılan bütçe öğretmen evleri de dahil 220.000 liradır.

1940’lı yıllarda devletin yaptığı harcamalar kuruşu kuruşuna bilinirken, bugün AKP’nin yaptırdığı, yollara, köprülere, hastanelere ne kadar para verildiği halktan saklanmaktadır.

CILAVUZ KÖY ENSTİTÜSÜ’NÜN ÖĞRETMEN ÖRGÜTLENMESİNDEKİ YERİ ÇOK BÜYÜK

CIlavuz Köy Enstitü’den pek çok sanatçı, eğitimci, yazar ve bilim insanı yetişmiştir. Bunlardan biri de Ardahan’ın Ölçek köyünden gelerek 1945 yılında CIlavuz Köy enstitüsüne kayıt yaptırıp, 1950’de mezun olan ünlü edebiyatçı, öykücü yazar, eğitimci Dursun Akçam’dır.

Dursun Akçam’ın Çilavuz Köy Enstitüsüne kaydının yapılmasının çok güzel bir anısı var…



Dursun Akçam, ilkokulu bitirdikten sonra Cilavuz Köy Enstitüsü’ne girmek ister, ancak kasaba ilkokulunu bitirdiği için kaydı yapılmaz. Çünkü yönetmeliğe göre, Köy Enstitüleri’ne köy ilkokullarını bitirmiş köylü çocukları alınmaktadır. Dursun Akçam, İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’a hemen bir mektup yazar. Okumak istediğini ve haksızlığın düzeltilmesini ister. İsmail Hakkı Tonguç mektubu alınca çok mutlu olur, Dursun Akçam’a kendi el yazısıyla bir mektup yazarak gönderir. Mektubunda girişimci gücü ve savaşımcılığından dolayı onu kutlar. Cilavuz Köy Enstitüsü Müdürü’ne gerekli talimatı verdiğini, kendisinin Köy Enstitüsü’ne kabul edileceğini bildirir. Bu gelen mektuptan sonra Dursun Akçam okula kaydını yaptırır.

Türkiye öğretmenler Sendikası (TÖS) kurucuları arasında yer alan Dursun Akçam, önce TÖS Genel Başkan Yardımcılığı, 1967 yılında ise TÖS Genel Başkanlığı yapmıştır.

Hayatını devrimci mücadeleye adayan Dursun Akçam 12 Mart döneminde tutuklanarak TÖS davasında yargılanır ve beraat eder. 12 Eylül askeri darbesinde ise yurtdışına çıkarak Almanya’da yaşar. 1992’de Türkiye’ye dönen Akçam 2003 yılında aramızdan ayrıldı.

Cilavuz Köy Enstitüsü’nden mezun olan değerli isimlerden biri de 1980 yılında katledilen ünlü yazar, derlemeci, şair ve radyo programcısı Ümit Kaftancıoğlu’dur. Kaftancıoğlu da Ardahan’ın Hanak ilçesinin Koyunpınar (Saskara) köyünden 1951 yılında kazandığı Cilavuz Köy Enstitüsü’nü 1957 yılında bitirir.

Ümit Kaftancıoğlu Cilavuz Köy Enstitüsü’nü anlatırken, “Cilavuz Köy Enstitüsü gerçekten bir cennetti, sıcak bir yuvaydı, yaşamdı. İnsan olduğumuzu orada anladık” ifadelerini kullanmaktadır.

Diğer yazar ve halkbilimciler; Mustafa Turan, Gültekin Gazioğlu, Rasim Bakırcıoğlu, İsa Öztürk, Osman Nuri Alper, Nizamettin Göçmen, Davut Aksu, Kemal Gülbaz, Osman Artıkaslan, Nurettin Koçer, Gültekin Gazioğlu, Nevzat Helvacı, Halise Apaydın da Cilavuz Köy Enstitüsü mezunlarındandır.

2. Dünya Savaşından Sonra Rusların, Kars ve Ardahan’ı istemeleri üzerine dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Kars’a gider. Bu gezi sırasında Cılavuz Köy Enstitüsü’nü de ziyaret eder. Öğrenciler de onun ziyaret gününe denk gelen doğum gününü kutlarlar.

Cılavuz Köy Enstitüsü;

1937’de Eğitmen Okulu

1940’de Cılavuz Köy Enstitüsü

1954 Kazım Karabekir İlk öğretmen Okulu

1976 Kazım Karabekir Öğretmen Lisesi

1990 Kazım Karabekir Anadolu Öğretmen Lisesi

2014 Kazım Karabekir Anadolu Lisesi olarak eğitim öğretime devam etmektedir.

Yıldırım KAYA

CHP Ankara Milletvekili

TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Grup Sözcüsü

12 Haziran 2022/Kars Susuz