Çiğ köfteciye saldırı olayında 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da çiğ köfteci dükkanındaki çalışana saldıran kişi ve kardeşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'daki çiğ köfteci saldırısında iki kişi tutuklandı.



Sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Y.K.'u yumruklayıp darbeden G.Ş. ile bu olayın ardından çiğ köfteci dükkanına saldıran kardeşi H.Ş. ve 2 yakınının adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadesi sonrasında B.B. ve D.B. kardeşler serbest kalırken, mahkemeye sevk edilen G.Ş. ve H.Ş. kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALİ ÇİÇEK DE DUYURDU

G.Ş. ve H.Ş. kardeşlerin çıkarıldıkları mahkemede tutuklandıklarını sosyal medyadan duyuran Vali Gökmen Çiçek, paylaşımında, İlimizde bir iş yerinde yaşanan maalesef vicdanları yaralayan bir gencimizin saldırıya uğradığı ve ardından kardeşinin karıştığı iş yerine zarar verme olayıyla ilgili olarak iki zanlı dün gözaltına alınmışlardı.

Bugün her iki zanlı çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmışlardır ifadelerine yer verdi.

DHA