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  3. CNN Türk canlı yayınında Atatürk kavgası! Stüdyoyu terk etti

CNN Türk canlı yayınında Atatürk kavgası! Stüdyoyu terk etti

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda Atatürk tartışması yaşandı. Altan Tan'ın sözlerine tepki gösteren Hulki Cevizoğlu, reklam arası verildikten sonra programdan ayrıldı.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de HDP'ye açılana kapatma davası masaya yatırıldı. Programın konuklarından eski milletvekili Altan Tan, Kürt sorunun nedenlerinden birini Atatürk'ün o dönem uyguladığı politikalara bağlayınca, gazeteci Hulki Cevizoğlu araya girdi.

"BEN BU CAHİLCE SÖZLERİ DİNLEMEK ZORUNDA MIYIM?"
Cevizoğlu duruma, "Ben bu cahilce sözleri dinlemek zorunda mıyım? Tarihten uzak gerçek dışı propagandaya alet olmak zorunda mıyım? Atatürk hakkında gizli hakaretlerin olduğu... 1930'larda Kürt yok denmiş... Atatürk Kürtlerden Kürt kardeşlerim diye bahsetmiştir. PKK propagandası yapıyor. Ahmet Hakan müdahale etsene." sözleriyle tepki gösterdi.

KONUK GİTTİ, REKLAM ARASI VERDİLER
Tartışma sürerken Ahmet Hakan reklama gitti, Hulki Cevizoğlu da programdan ayrıldı.

Etiketler cnn türk canlı yayın kavga atatürk tartışma hulki cevizoğlu
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