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Çocuğunun yanında müstehcen yayın açan kadın için karar verildi

Çocuğunun yanında müstehcen yayın açan kadın için karar verildi
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Çocuğunun bulunduğu odada çektiği müstehcen videoları nedeniyle gözaltına alınan kadın, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı basın ve yayın organlarında bir kadının çocuğunun bulunduğu odada müstehcen video kaydı yaparak bunları sosyal medyadan canlı yayınladığı yönündeki haberler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alının H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI
Soruşturma savcılığında ifadesi alınan şüpheli, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi. İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI
Skandalın yankıları sürerken dün öğlen saatlerinde gözaltına alınan H.K.'nin emniyetteki ilk ifadesi de ortaya çıktı. Yaptığı rezillik için kocasını suçlayan kadının "Paylaşılan video eski bir video. Eşim o dönem kumar oynuyordu bu nedenle borçlanmıştı. Para kazanmak için videoyu çektim" dediği iddia edildi.

Etiketler müstehcen yayın kadın çocuk
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