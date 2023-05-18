Çok konuşulan ORC anketiyle ilgili açıklama: Bile isteye yanıltmadık

14 Mayıs seçimleri sonrası seçim anketleri tekrar gündeme gelmeye başladı. Seçim anketinde başarıya ulaşamayan ORC Araştırma'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

14 Mayıs seçimleri öncesi araştırma şirketlerinin yayınladığı anket sonuçları sık sık gündem oluyordu. Özellikle ORC Araştırma'nın 12 Mayıs'ta paylaştığı anket çok konuşulmuştu. Seçimin ardından sonuçların netleşmesiyle anket şirketlerinin de daha önce yayınladığı araştırma sonuçları tartışılmaya başlandı.

ORC Araştırma, 12 Mayıs'ta yayınladığı anketlerinde, 14 Mayıs 2023 seçimleri için cumhurbaşkanlığı oy tercihlerine dair Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.7, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44,3, Sinan Oğan yüzde 2.8 ve Muharrem İnce yüzde 1.3 şeklinde bir oy dağılımı açıklamıştı.

ORC diğer anketinde de 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimleri için "Türkiye geneli siyasi parti oy tercihleri' araştırmasına dair AK Parti yüzde 34,5, CHP yüzde 28,4, İYİ Parti yüzde 13,7, YSP yüzde 10,6, MHP yüzde 7,3 ve diğer de yüzde 5,5 olarak oy dağılımı açıklamıştı.

Seçimlere dair kesin olmayan sonuçlar gelince ve genel durum netlik kazanmaya başlayınca ORC Araştırma'nın o anketi de yeniden gündem olmuştu.

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"KİMSEYİ KAYIRMADAN OBJEKTİF BİR ŞEKİLDE DUYURDUK"

Pösteki'nin Twitter'dan paylaştığı söz konusu açıklaması şu şekilde:

"Çok kıymetli kamuoyuna; Uzun yıllardır gerek siyasi eğilim, gerekse toplumsal konularda araştırmalar yapıyor, bulduğumuz sonuçları da sizlerle paylaşıyoruz. 14 Mayıs seçimlerinin hemen öncesinde açıkladığımız araştırma sonuçlarını da, kimseyi kayırmadan objektif bir şekilde duyurduk.

"HİÇ KİMSEYİ BİLE İSTEYE YANILTMADIK"

Maalesef açıklanan seçim sonucu ile araştırma sonucumuz uyuşmadı. Bu konuda sizlere hayal kırıklığı yaşattığımızın bilincindeyiz. Ancak şundan emin olunuz ki hiç kimseyi bile isteye yanıltmadık. Hatta seçim sonuçları konusunda yanılan birçok sektör kuruluşunun da bunu yapmadığını biliyoruz.

Ülkemiz çok büyük bir afet sonrası bir baskın seçim yaşadı. Birçok yurttaş için seçim birinci öncelik olmaktan çıktı ve çok büyük bir seçmen hareketliliği oldu. Örnekleme yapmak, yanlılık kontrolü yapmak zorlaştı. Yüz yüze anket yapabilmek neredeyse imkânsız hale geldi. Çeşitli sebeplerle vatandaşlık ve oy kullanma hakkı kazanmış seçmenlere araştırmalarda ulaşmak zaten başlı başına bir problem haline geldi.

"28 MAYIS'TA YAPILACAK CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMİNDE, BU DURUMU TELAFİ EDECEĞİMİZDEN ŞÜPHENİZ OLMASIN"

Bu ve bunun gibi birçok sebep yanılmamıza sebep olmuş olabilir. Gerekli inceleme ve karşılaştırmaları yapmaya devam ediyoruz. Tespit edeceğimiz tüm aksaklık ve hataları düzeltmek için ciddi bir gayret içindeyiz. 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2.Tur Seçiminde, bu durumu telafi edeceğimizden şüpheniz olmasın.

Şunun net bir şekilde bilinmesini isterim. Ben ve ekibimiz, Türkiye’yi içinde yer alan insanlarını, taşını toprağını seven, gerek kurum olarak gerekse bireysel olarak, ülkenin güzelleşmesini, refaha kavuşmasını isteyenlerdeniz.

"SAHA ÇALIŞMAMIZI GEREKLİ KONTROLLERİ YAPTIKTAN SONRA BAŞLATACAĞIZ"

Mesleğini icra etmenin zorluklarını her daim üzerinde hisseden bir doktorun, bir öğretmenin, bir işçinin, bir memurun, bir gazetecinin ve baskı altında çalışan diğer meslek gruplarının hissettiği tüm hassasiyetleri biz de taşımaktayız ve işimizin başındayız. Millet 14 Mayıs’ta bir tercih yaptı ve Cumhurbaşkanlığı seçimini 2. Tura taşıdı. 2. Tur seçimlerine yönelik saha çalışmamızı gerekli kontrolleri yaptıktan sonra başlatacağız. Saygılarımla."