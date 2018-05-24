Container’de Edebiyat ve Müzik Şöleni…

Bahar Mevsimi’nin gelişi Beşiktaş Container’da, 19 Mayıs Cumartesi günü edebiyat ve müzik camiasının usta isimlerinin katılımıyla bir konserle kutlandı.

“Bahar Ezgileri” konseptiyle gerçekleştirilen organizasyonda Soprano olarak, Floransa Fiesole Akademisi Akadamisyenlerinden ve Pisa-Livorno-Lucca Devlet Opera ve Balesi Opera Sanatçısı Seren Akyoldaş, Piyanoda son yılların en başarılı piyanistlerinden olarak gösterilen İTÜ Konservatuarı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Kandemir Basmacıoğlu, Klarnette Ercan Yalazan , besteci Alp Durmaz ve anlatıcı olarak ise Sunucu ve Yönetmen Umut Mete Soydan yer aldı.

Türk ve Dünya Edebiyatından seçme şiirler, Umut Mete Soydan tarafından okundu. Besteci Alp Durmaz’ın yaptığı eserler Seren Akyoldaş tarafından Türkçe ve Almanca olarak seslendirildi.

Edebiyat, Müzik ve Akademi camiasından geniş katılımla gerçekleştirilen etkinlik, izleyicilerde övgü aldı. Etkinlik 3.sünün önümüzdeki günlerde tekrarlanması planlanıyor.