Cübbeli Ahmet sesçisine böyle takıldı
Cübbeli Ahmet, sohbetlerinden önce ses kontrolü yapan genç hafıza, “Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma” diyerek ses kontrolü yapmasını eleştirdi..
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün sohbetlerinde mikrofon denemesi yapan müridine yönelik sözleri dikkat çekti.
Cübbeli Ahmet, sohbetlerinden önce ses kontrolü yapan genç hafıza, “Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma” diyerek ses kontrolü yapmasını eleştirdi.
Cübbeli, sohbetinde, “Mübarek adam desene Sübhanallahi” ifadeleriyle esprili bir şekilde çıkıştı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol