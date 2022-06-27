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  3. Cübbeli Ahmet sesçisine böyle takıldı

Cübbeli Ahmet sesçisine böyle takıldı

Cübbeli Ahmet, sohbetlerinden önce ses kontrolü yapan genç hafıza, “Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma” diyerek ses kontrolü yapmasını eleştirdi..

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün sohbetlerinde mikrofon denemesi yapan müridine yönelik sözleri dikkat çekti.

Cübbeli Ahmet, sohbetlerinden önce ses kontrolü yapan genç hafıza, “Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma” diyerek ses kontrolü yapmasını eleştirdi.

Cübbeli, sohbetinde, “Mübarek adam desene Sübhanallahi” ifadeleriyle esprili bir şekilde çıkıştı.

Etiketler cübbeli ahmet cübbeli ses hafız ses kontrolü
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