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Cübbeli Ahmet'in evlilikte cinsellikle ilgili sözleri gündem oldu

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Cübbeli Ahmet, evlilikte en önemli meselenin ''yatak meselesi'' olduğunu belirterek ''Kadınların hastayım, canım istemiyor dememesi lazım'' ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, konuk olduğu Son Güzergah isimli YouTube kanalında evli çiftlere dikkat çeken önerilerde bulundu. Evlilikte en önemli meselenin "yatak meselesi" olduğunun altını çizen Cübbeli, "Adamın helal yoldan tatmin olması için kadınların 'Hastayım, canım istemiyor' konularına girmemesi lazım. Bu şekilde kadın, ahirette rahat eder, cennete kısa yoldan girer" dedi.

İşte Cübbeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Evlilikte en büyük mesele yatak meselesi. Çünkü o adamın başka hanımı yok. Adamın zina tehlikesi var, her taraf çırılçıplak. Bu adamın helal yoldan tatmin olması için kadınların 'Hastayım, canım istemiyor' konularına girmemesi lazım. Bu şekilde kadın, ahirette rahat eder, cennete kısa yoldan girer.

"BUNU DA DEMESEM ÇATLARDIM"
Eşinin şehvet ateşini söndürdüğün anda, mutlu ettiğin anda yemeğin tuzlu olmasını dert etmez. Kadın, 'Allah'ın emrini yerine getireyim, bu adamı tatmin edeyim, gözü dışarda kalmasın' demeli. Bunu da demesem çatlardım."

Etiketler cübbeli ahmet evlilik cinsellik
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