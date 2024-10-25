Cübbeli'den Bahçeli'ye olay sözler: ''Yemezler, yedirmezler, herkes haddini bilecek''

Kamuoyunca "cübbeli" takma adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü lideri PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya çok sert bir tepki göstererek "Herkes haddini bilecek. Apo kim şerefsiz, dinsiz, kitapsızın, marksistin, leninistin önde giden gavuru" dedi.

Kamuoyunda cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki göstererek, "En milliyetçi dediğimiz adamlar öyle şeyler konuştular ki biz bunları rüyada görsek inanmazdık" dedi.

Çözüm sürecine karşı çıktığını belirten Ünlü, "En milliyetçi dediğimiz adamlar öyle şeyler konuştular ki biz bunları rüyada görsek inanmazdık yani. Dolayısıyla kandırmalar var. Aldatılmalar var. Arkada başka bir şeyler de var konuşamadığım... Çözüm sürecinde de karşı çıktık evvelce bu sohbetlerin şahidisiniz. Zaten kayıtlar eskisi gibi kaybolmuyor. Şu an da da biz bu işleri yanlış buluyoruz. Düşmanla, kafirle barış olmaz muharebe olur" ifadelerini kullandı.

Ünlü ayrıca, "Bugüne kadar bütün kaideler, kanunlar maddeler, altyazılarda ne diyordu, 'Son terörist kalana kadar mücadele devam' şimdi iş nereye döndü ilk teröristi Meclis'e getirmeye döndü. Bunun izahı yok. Burada 40 bin şehit var. Gazi var, yetimleri var, dulları var, anaları var, babaları var. Yemezler yedirmezler bitti. Herkes haddini bilecek. Babamın oğlu olsa yanlışa yanlış. Apo kim şerefsiz, dinsiz, kitapsızın, marksistin, leninistin önde giden gavuru" dedi.

Bahçeli ne demişti ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.