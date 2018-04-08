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  3. 08 Nisan 2018 17:56

Cudi Dağı’nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK’ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatılan Şırnak’ın Cudi Dağı’nda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Cudi Dağı’nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, teröristleri imha etmek maksadıyla Cudi Dağı bölgesinde 4 Nisan’da başlatılan “Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker” operasyonunun sürdüğü belirtildi. Açıklamada, operasyona, bugün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucunda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğine dikkat çekilerek, operasyonun genişletilerek azim ve kararlılıkla devam ettiğine dikkat çekildi.

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İHA

cudi dağı , terörist
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