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Cumartesi Anneleri'ne Galatasaray'da polis engeli

Cumartesi Anneleri'ne Galatasaray'da polis engeli

902’inci hafta eyleminde Galatasaray Meydanı’na karanfil bırakmak Cumartesi Anneleri, polis engeli ile karşılaştı.

Cumartesi Anneleri, 902’inci hafta eyleminde Galatasaray Meydanı’na karanfil bırakmak istedi.

Polis, annelerin karanfil bırakmak istemesine izin vermedi. Anneler, "Burası bizim hafıza mekanımız" diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan Cumartesi Anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi ve Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon tarafından ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yaşadık biliyoruz; bu topraklarda bayramlar herkesi kapsamıyor. Gözaltında kaybedilenlerin aileleri için bayramlar kalbe saplanan paslı bir hançere dönüşüyor" dedi.

"Kayıplarımıza bir mezar sözümüzün gereğini yerine getirmekten asla geri durmayacağız" denilen açıklamada, "Bayramı mazlumlar için takvimdeki bir yazıdan ibaret hale getirenler bilsin ki, bayramların herkesi kapsadığı bir Türkiye mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler cumartesi anneleri polis polis engeli taksim
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