Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbil'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Irak'a bir ziyarette bulundu. İlk olarak Bağdat'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Erbil'e geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aranın ardından Irak'a ziyaret gerçekleştirdi. Önce Bağdat'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Erbil'e ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil Havalimanı’nda resmi törenle karşılandı.