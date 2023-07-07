Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi başladı.

Canlı yayında görüşmeye ilişkin bilgileri aktaran CNN Türk muhabiri Serdar Er, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna liderini Vahdettin Köşkü’nde ağırlayacak. 17 Temmuz’da son bulacak Tahıl Koridoru anlaşması ve Ukrayna Rusya arasındaki savaş gündemdeki konular arasında bulunuyor. 20:00’de heyetler arası görüşmeye geçilecek. 21:00’de ise iki liderin ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.