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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi başladı.

Canlı yayında görüşmeye ilişkin bilgileri aktaran CNN Türk muhabiri Serdar Er, şunları söyledi: 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna liderini Vahdettin Köşkü’nde ağırlayacak. 17 Temmuz’da son bulacak Tahıl Koridoru anlaşması ve Ukrayna Rusya arasındaki savaş gündemdeki konular arasında bulunuyor. 20:00’de heyetler arası görüşmeye geçilecek. 21:00’de ise iki liderin ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

Etiketler erdoğan zelenski görüşme
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