Cumhurbaşkanı onayladı! Devlet Bahçeli köprüsüne 700 milyon liralık kaynak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü döneminde inşasına başlanan Devlet Bahçeli Köprüsü'nün yapımına, mali sıkıntı nedeniyle ara verilmişti. 2019 yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Zeydan Karalar, köprünün yapımının çok büyük ekonomik kaynak gerektirdiğini ifade ederek tamamlanmasının mümkün olmadığını belirtmişti.

Köprüyü mevcut haliyle devralacak olan Ulaştırma Bakanlığına 700 milyon liralık kaynak aktarımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Ağustos'ta onaylandı.

6 ŞERİTLİ KARAYOLU VE ÇİFT HATLI DEMİRYOLU OLACAK

Gidiş-dönüş üçer şerit, ortasında da raylı sistem planlanan köprü, bin 800 metre uzunluğa sahip olacak. 39 metre genişliğinde, üzerinde toplam 6 şeritli karayolu ve çift hatlı demiryolu olacak şekilde projelendirilen Devlet Bahçeli Köprüsü’nde 24 ayak bulunacak. Adana Şehir Hastanesi, yeni stadyum, adliye sarayları ve üniversite kampüslerinin trafik yükünü azaltması planlanan Devlet Bahçeli Köprüsü’nde toplam 585 adet çelik kiriş kullanılarak, nehir üzerinden geçen 900 metrelik bölüm oluşturulacak.