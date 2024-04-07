''Cumhurbaşkanına hakaret'' dosyaları dağ oldu

2022-2023 döneminde ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan 53 bin 148 kişi hakkında dosya açıldı.

2018 yılında gerçekleştirilen referandum ile geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ardından çok sayıda kişi, TCK’nin 299 ve 301’inci maddeleri uyarınca soruşturma geçirdi. TCK’de, “Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenen ve “İfade özgürlüğünün önündeki en büyük engel” olarak değerlendirilen 299 ve 301’inci maddeleri gerekçe gösterilerek davalar açılıyor.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Adalet Bakanlığı’nın 2023 yılı verileri de TCK 299 ve 301’inci maddeleri kapsamında açılan dosyalardaki artışı gözler önüne serdi.

BİNLERCE YENİ DOSYA

Adalet Bakanlığı’nın 2023 yılına yönelik istatistikleri, genç yaşlı çok sayıda kişi hakkında TCK’nin 299 ve 301’inci maddeleri uyarınca soruşturma açıldığını ortaya koydu. İstatistiklere göre, Cumhuriyet başsavcılıklarında hemen her yıl binlerce kişi hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle dosya açıldığı öğrenildi.

TCK’de, “Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçları” tanımlayan 299 ve 301’inci maddeleri kapsamında Cumhuriyet başsavcılıklarında yalnızca 2023 yılında 25 bin 520 dosya açıldığı bildirildi. Dosyalardaki şüpheli sayısı ise 18 bin 856 ile ifade edildi. Cumhuriyet başsavcılıklarında TCK 299-301 kapsamında açılan toplam dosya sayısı, 2022 yılından 2023’e devredilenlerle birlikte 55 bin 583’e ulaştı.

BİNLERCE MAHKUMİYET

Soruşturma aşaması tamamlanan ve ceza mahkemelerine taşınan TCK 299-301 kapsamındaki dosya sayısı da Adalet Bakanlığı’nca paylaşıldı. Buna göre, 2023 yılında TCK 299-301 kapsamındaki 7 bin 491 dosya ceza mahkemelerine taşındı. Sanık sıfatıyla hakim karşısına çıkarılan kişi sayısı ise kayıtlara, 6 bin 879 olarak yansıdı.

2023’te ceza mahkemelerinde TCK 299 ve 301’inci maddeleri kapsamında yargılanan sanıklardan bin 602’si hakkında mahkumiyete hükmedildi. Toplam bin 982 sanık hakkında ise “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararı verildi. Beraat sayısı ise kayıtlara, bin 774 olarak geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ‘suç’undan halkın neredeyse bütün kesimleri payını aldı. Aralarında sanatçılar, siyasetçiler, gençler, kadınların da olduğu binerce kişi Erdoğan’ı eleştirdiği için hakim karşısına çıkarıldı.

Ceza mahkemelerinde TCK 299 ve 301’inci maddeleri kapsamında 2019 ve 2022 yıllarını da kapsayan dört yıllık dönemde yargılanan kişi sayısı, yıllara göre şöyle sıralandı:

2019: 13 bin 731

2020: 9 bin 560

2021: 12 bin 304

2022: 16 bin 753

2023: 15 bin 791

TCK 299-301 kapsamında 2023 yılında hakkında dosya açılan çocuk sayısı da dikkati çekiyor. 2023 yılında, 18 yaşın altında 552 çocuk hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarında TCK 299-301 maddeleri kapsamında toplam 673 dosya açıldığı belirtiliyor.

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