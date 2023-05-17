Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın seçim öncesi harcaması dudak uçuklattı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, nisan ayında 282 milyon 963 bin TL harcama yaptı.

Mali verilere göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, nisan ayında 2023’ün rekor harcamasını gerçekleştirdi. Başkanlığın Nisan ayı harcaması, 2023’ün ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 647 milyon 73 bin TL’lik toplam harcamasının yüzde 43,72’sini oluşturdu. İletişim Başkanlığı’nın Nisan ayı harcaması kayıtlara, 282 milyon 963 bin TL olarak geçti.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Fahrettin Altun idaresindeki İletişim Başkanlığı, nisan ayında yaptığı harcama itibarıyla merkezi yönetim kapsamındaki 12 kamu idaresini geride bıraktı. İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay, İletişim Başkanlığı’ndan daha az para harcayan kamu idareleri arasında yer aldı.

Başkanlığın 2023 yılının ilk çeyreğinde yaptığı toplam harcamanın aylara göre dağılımı ise şöyle:

• Ocak: 44 milyon 331 bin TL

• Şubat: 188 milyon 810 bin TL

• Mart: 130 milyon 968 bin TL

• Nisan: 282 milyon 963 bin TL

ÖDENEĞİN YÜZDE 40'I HARCANDI

2023 yılı için 1 milyar 631 milyon 576 bin TL’lik ödenek ayrılan İletişim Başkanlığı, henüz yılın ilk çeyreğinde toplam ödeneğinin yüzde 40’ını tüketti. Ocak-Nisan 2023 dönemine yönelik harcama performansı, başkanlığın 2023 yılını başlangıç ödeneğinin üzerinde harcama ile tamamlayacağına işaret etti.

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