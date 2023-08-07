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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantıya ilişkin görüntü ve fotoğraf paylaşılırken; toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. 

Etiketler kabine cumhurbaşkanı erdoğan
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