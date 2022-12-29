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Cumhurbaşkanlığı'ndaki İmamoğlu toplantısına katılan bakan o mu ?

Cumhurbaşkanlığı'ndaki İmamoğlu toplantısına katılan bakan o mu ?
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 7 yıl 2 ay 15 günlük hapis cezası ile siyasi yasak kararı çıkan duruşmadan 1 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapıldığı ileri sürülen toplantıya katılan bakanın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olduğu iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasından bir gün önce Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapıldığı ileri sürülen toplantıya dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, toplantıda bir bakanın da yer aldığını belirtti.

Saymaz’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:
“Cumadan beri bekliyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıya katıldıkları halde susuyorlar.

Ne “Toplandık” diyorlar.

Ne “Bu toplantı olmamıştır” diye beni yalanlıyorlar.

En iyisi, İmamoğlu’nun merakını gidereyim.

Toplantıya katılan bakanın Bekir Bozdağ olduğu iddia ediliyor.

Yani Adalet Bakanı.

İddia doğru ise…

Bozdağ’ın görev alanındaki İmamoğlu Davası’nda duruşmadan bir gün önce bu toplantıya katılması, yargı üzerindeki siyasi müdahalenin kanıtı değil mi?

Ancak Bozdağ’ın İmamoğlu’na ceza verilmesine şiddetle karşı olduğu iddia ediliyor. Bozdağ, cezadan rahatsızlık duyuyorsa, yargı eliyle yapılan bu darbeye dur demesi gerekmez mi? Bozdağ’ın ‘içinden’ ya da ‘dost sohbetinde’ karşı olduğunu ifade etmesi, yargı darbesinin kendi bakanlığı döneminde yapıldığı gerçeğini değiştirmeyecek.”

İsmail Saymaz'ın Halktv'deki yazısının tamamı için...

Etiketler cumhurbaşkanlığı bekir bozdağ recep tayyip erdoğan toplantı İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu ismail saymaz
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