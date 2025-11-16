Cumhurbaşkanlığı'ndan terörsüz Türkiye süreci için Şeyh Said affıyla özel kanun önerisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan’ın başdanımanlarından Mehmet Uçum, "Terörsüz Türkiye" süreci için Şeyh Said affını hatırlatarak özel bir kanun önerisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanınlardan, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "Terörsüz Türkiye" adı altında başlatılan süreç için yeni değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı için kaleme aldığı "analiz" yazısında Uçum, 1925 yılında Cumhuriyet'e karşı şeriat çağrısıyla başlatılan Şeyh Said İsyanı'nın bastırılmasının ardından TBMM’nin 1928 yılında çıkarılan 1239 Sayılı Kanun’u hatırlattı. Uçum, sözkonusu kanunun "bugünkü geçiş süreci hukuku açısından esin kaynağı" olabileceğini öne sürdü.



"1928 yılında TBMM’nin tek, özel ve geçici bir kanuni düzenlemeyi ihtiyaç olarak tespit edip bu kanunu çıkarması, önemli bir hukuk politikası olarak Cumhuriyet tarihimizde yerini almıştır" diyen Uçum, "Bu tecrübe, bugünkü geçiş süreci hukuku açısından en azından sürece özgü tek, özel ve geçici bir kanun yaklaşımına esin olacak özelliktedir" yorumunda bulundu.

Uçum yazısında, geçiş sürecinde atılması beklenen adımları da şöyle sıraladı:

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonunun İmralı’yı dinlemesi konusunda bir karar vermesi.

- Diyarbakır annelerinin çocuklarına kavuşması için gerekli adımların atılması.

- Silah bırakma pratiklerinin genişletilerek ve geliştirilerek ilerletilmesi.

- Münfesih terör örgütüne yani terör örgütünün fiilen sona erdiği hususuna ve silah bırakma konusuna ilişkin pratik teyitlerin ve idari tespitlerin yapılması.

- Komisyon tarafından geçiş sürecine ilişkin hukuk raporunun yazılması.

- Komisyonun kendi belirleyeceği raporlama şekliyle demokrasiyi geliştirme perspektifini ortaya koyması.

- Suriye’de ülkenin birliği hedefine uygun olarak bütünleşme adımlarının daha güçlü şekilde atılması.