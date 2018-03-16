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  3. 16 Mart 2018 15:25

Cumhuriyet gazetesi davasında istenen cezalar belli oldu

Cumhuriyet gazetesi davasında, savcı Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 13 sanığın 15'er yıla kadar hapsini talep etti.

Cumhuriyet gazetesi davasında istenen cezalar belli oldu
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Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada, Ahmet Şık, Akın Atalay ve Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 13 sanığın 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, aralarında Ahmet Şık, Akın Atalay ve Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 13 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

AA

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