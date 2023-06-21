Dakar çöllerinin fatihi Yamaha Tenere 40’ncı yaşına girdi

Yamaha Motor’un Dakar şampiyonu Tenere efsanesi 40’ncı yaşını kutluyor. Yeni yaşına yeni kimliğiyle giren Tenere World Raid ile heyecan ve macera doruğa çıkıyor. Tenere 700 World Raid, Yamaha'nın her zamankinden daha da ileri gitme kabiliyetine sahip en ekstrem uzun mesafe macera motosikleti.

İlk Dakar Rallisi'ni kazanan ve 40 yıldır dünyanın en zorlu yarışında podyum için mücadeleye devam eden orijinal Yamaha XT motosikletleriyle aynı sağlam genlere sahip Tenere, sürücülerin macera ruhunu açığa çıkarırken yeni ufukların ötesini keşfetmelerini sağlıyor. Ve bu yıl Tenere 700 World Raid ile macera bir üst seviyeye taşınıyor. Tenere World Raid Yamaha Motor yetkili satış noktalarında yeni yol arkadaşlarını bekliyor.

İki yana monte edilmiş, 23 litre kapasiteli yakıt depoları

Tenere 700 ailesinin üçüncü üyesi, diğer iki modelden daha fazla güven ve konfor sunmak üzere en son teknoloji ürünü süspansiyon, geliştirilmiş ergonomi, ralli motosikletlerinden ilham alan tasarım ve en gelişmiş teknik özelliklere sahip. Yeni ve iki yana monte edilmiş, 23 litre kapasiteli yakıt depoları en uzun seyahatlerde bile güven sağlamak ve yakıt uyarısı ışığı yanıp sönmeye başladığında tüm sürücülerin yaşadığı menzil kaygısını ortadan kaldırmak için tasarlandı. Bu yeni yakıt depoları, normal kullanım koşullarında 500 km'ye kadar menzil sağlayarak Tenere 700 World Raid'i vahşi doğanın efendisi haline getiriyor ve sürücüye çok daha fazla özgürlük sunuyor. Aracın kütlesi, ön ve arka kısım arasında düzenlenen ideal bir ağırlık dağılımı ile daha da merkezileştirildi.

Gelişmiş sürücü çevikliği için düz sele..

Tenere 700 World Raid, yeni ikili yakıt deposu tasarımının azaltılmış yüksekliğinin yanı sıra sele ile tank arasında daha yumuşak bir geçiş için çok daha düz bir profil sağlayan 890 mm yüksekliğindeki yeni bir sele tasarımına da sahip. Bu tasarım, sürücünün engebeli arazide kontrolü kaybetmemek için vücut ağırlığını kaydırırken gereken en az çabayla ileri ve geri hareket edebilmesini sağlıyor. Yeni ergonomi hem oturarak hem de ayakta sürüş pozisyonları için oldukça uygun. Orta kısmında yüksek kavrama bölgesi bulunan sele, sürüş sırasında hareket özgürlüğü sağlayan daha pürüzsüz iki farklı tür deri kullanılarak üretildi.

Mobil bağlantı özelliğine sahip 5 inç renkli TFT gösterge...

Yeni 5 inç renkli TFT gösterge, motosikletin MyRide uygulamasıyla iletişim kuran ve gösterge panelinde görüntülenen kısa mesaj ve gelen çağrı bildirimleriyle bağlantıda kalmayı sağlayan İletişim Kontrol ünitesi (CCU) ile eşleştirildi ve mobil pil durumu bağlantı kurulur kurulmaz görüntüleniyor. Bu bağlantı özelliği ve düzeltilmesi gereken herhangi bir teknik sorunu belirleme yeteneği, macera sürücülerinin özellikle de yabancısı oldukları bölgelerde uzun mesafeli yolculuklara çıktıklarında daha huzurlu ve güvende hissetmelerini sağlıyor. Tenere 700 World Raid sürücüleri yeni 5 inç renkli TFT göstergedeki 3 farklı tema arasından seçim yapabiliyor.

Yüksek teknik özelliklere sahip 43 mm KYB ön amortisör çatalları, 230 mm hareket mesafesi...

Yeni Tenere 700 World Raid'de değişken sürüş koşullarında optimum sürüş hakimiyeti sağlamak için 3 modlu ABS bulunuyor. Bu sistem, motosiklet hareketsizken gösterge panelinde bulunan ve gidonun sağ tarafında yer alan anahtarla kumanda edilen özel bir menü aracılığıyla seçilebiliyor. Tenere 700 World Raid'in süspansiyon sistemi, iyileştirilmiş yol tutuş performansı sağlamak üzere çok sayıda önemli yükseltmeyle geliştirildi. Yeni tasarlanan 43 mm KYB ön amortisör çatalları 230 mm hareket mesafesi sağlıyor. Bu değer Tenere 700'ün hareket mesafesinden 20 mm daha uzun ve engebeli arazide daha fazla darbe emilimi potansiyeli sunuyor. Yeni amortisör çatalları, sürücüye süspansiyonu farklı arazi ve yüklere göre ayarlama imkanı tanıyor.

Öhlins gidon amortisörü...

Özellikle arazi sürüşü koşullarında daha iyi sürüş hakimiyeti sunmak üzere standart donanım olarak bir Öhlins gidon amortisörü bulunuyor. Montaj konumu üst üçlü kelepçeye yakın olup 18 farklı sönümleme ayarı sayesinde, sürücünün üniteyi çeşitli arazilerde tercih ettiği his ve geri bildirim seviyelerine kolayca ayarlamasına olanak tanıyor.

Yüksek torklu EU5 CP2 motor...

Yamaha'nın ikonik 689 cc sıvı soğutmalı, sıralı 2 silindirli motoru yeni Tenere 700 World Raid'in arkasındaki itici güç... Karakteristik asimetrik ateşlemeye ve 270° krank miline sahip bu "çapraz düzlem konseptli" CP2 motor, tüm hızlardaki sürüş deneyimlerini oldukça keyifli ve tatmin edici hale getiren güçlü doğrusal tork çıkışı ve son derece hassas ve kolay kontrol edilebilir performansıyla ünlü... Kompakt boyutları ve düşük ağırlığıyla CP2 ünitesi, macera sürüşünün talepleri ve gereksinimleri açısından idealdir ve düşük ile orta aralıkta bol miktarda çekiş gücü sağlayan doğrusal tork dağıtımıyla bu sağlam, güvenilir ve ekonomik motor, macera sürücülerinin tipik olarak karşılaştığı çeşitli yol ve arazi şartlarındaki tüm sürüşler için özellikle uygundur.

Tenere 700 World Raid'in Önemli Özellikleri