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''Danıştay, İmamoğlu'nun diplomasını inceliyor''

''Danıştay, İmamoğlu'nun diplomasını inceliyor''
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AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde Mahmur Övür bugünkü köşe yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı üniversite diplomasının Danıştay tarafından incelendiğini öne sürdü.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili bir iddia ortaya attı.

İmamoğlu'nun, Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yaptığını yazan Övür, "YÖK'e göre ortada bir 'suç' var ama zaman aşımına uğradığı için herhangi bir cezai soruşturma açılma olasılığı yok" dedi.

Ancak Övür, dosyanın Danıştay tarafından incelendiğini öne sürdü. Övür'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Peki YÖK'ün bir cevabı yok mu? Duyduklarım bir cevabı olduğunu gösteriyor. Ancak olay 25 yıl önceye dayandığı için biraz karmaşıkmış. Önce İmamoğlu'na iyi haberi verelim. YÖK'e göre ortada bir 'suç' var ama zaman aşımına uğradığı için herhangi bir cezai soruşturma açılma olasılığı yok. Ancak iş burada bitmiyor. Şimdi de kötü haberi verelim. Dosya idari hukuk açısından incelenmek üzere Danıştay'a gönderilmiş. Ortada zaman aşımına uğrayan bir suç var ama o suç sonucu elde edilen bir diploma da var. Şimdi Danıştay suç işlenerek elde edilen o diplomanın geçerli olup olmayacağına karar verecek."

''Sahte'' iddiası olay olmuştu; İBB İmamoğlu'nun diplomasını yayınladı''Sahte'' iddiası olay olmuştu; İBB İmamoğlu'nun diplomasını yayınladıGüncel

 

Mahmut Övür'ün yazısının tamamı için...

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu Sabah mahmut övür danıştay inceleme
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