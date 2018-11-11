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  3. 11 Kasım 2018 12:00

Darbe girişiminde FETÖ'cüler 225 askeri böyle rehin almış

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde vatani görevlerini yapan 225 er ve erbaşı rehin aldıkları görünütler ortaya çıktı.

Darbe girişiminde FETÖ'cüler 225 askeri böyle rehin almış
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden cuntacıların, karargahta vatani görevlerini yapan 225 er ve erbaşı rehin aldıkları anların görüntüsü dava dosyasına delil olarak girdi.

Söz konusu görüntü ve bununla ilgili bilirkişi raporu, Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın görüldüğü Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. AA muhabirinin ulaştığı görüntü ve bilirkişi raporuna göre, Ankara'daki başka birliklerden askerlerin de Jandarma Genel Komutanlığına gelmesiyle karargahtaki cuntacıların faaliyeti başladı. Görev dağılımının ardından karargahın cephaneliğini yağmalayan darbeciler, daha sonra nizamiye ve nöbet kulübelerine tam teçhizatlı askerleri yerleştirdi. 

Kendilerine karşı çıkacaklarını düşündükleri general, subay ve astsubayları alıkoyan darbeciler, bununla da yetinmeyip saat 22.21'de karargahta vatani görevini yapan er ve erbaşları da alıkoydu.  Üniforma giymelerine izin verilmeyen erler, sivil kıyafetleriyle karargahta toplandıktan sonra sanık eski yüzbaşı Erkan Demir tarafından Hulusi Sayın Konferans Salonu'na getirildi.  Sanıklar Mehmet Emin Bayrak, Metin Yağcı ve İsmail Kabaca'nın, er ve erbaşların sabaha kadar rehin tutuldukları salonunun girişinde silahlı olarak bulundukları kameralara yansıdı. Rehin askerler, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından karargaha operasyon düzenleyen polis ve jandarma özel hareket timlerince kurtarıldı. 

AA

rehin , fetö , asker , darbe girişimi
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