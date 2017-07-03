Darbecilerin yalanı ortaya çıktı ! Şoke eden ayrıntı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Borsa İstanbul'un işgal edilmesine ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Şüphelilerden Orhan Baz ifadesinde, "Borsa İstanbul binasına geldiğimizde Binbaşı Ahmet Baykal, kapıdaki güvenlikçilere 'Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın emri ile yönetimi askeriye devraldı. Binanın yönetiminden artık biz sorumluyuz. Zorluk çıkarmadan silahlarınızı verin.' dedi" şeklinde konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, biri polis iki kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgal edilmesine ilişkin 1'i firari 2 binbaşının da aralarında bulunduğu 15 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından hazırlanan 270 sayfalık iddianamede, 66. Mekanize Piyade Tugayı Harekat ve Egitim Sube Muduru olarak görev yapan eski binbaşı Ahmet Baykal'ın ifadelerine yer verildi.

Baykal, darbe girişimi öncesi izinde olmasına rağmen Kurmay Başkan Vekili Osman Akkaya'nın emri üzerine iznini yarıda kesip 13 Temmuz'da Istanbul'a geldiğini kaydetti.

Ahmet Baykal, mesaiye başladığı 14 Temmuz'da yanına çıktıkları tugay komutanı Mehmet Nail Yigit'in kendisine kısla icerisinde ve etrafında emniyet ve guvenlik tatbikatı yapılacağını belirtip kendisine de harekat merkezini kontrol etme emrini verdigini dile getirdi.

Darbe günü 3. Kolordu Komutanlıgından gelen kısa mesajda 15-16-17 Temmuz gunlerinde teror eylemi yapılabileceginin soylendigini öne süren Baykal, olay gunu kendisinin de birliklerinde staj goren astsubay stajyer ogrencileri konferans salonuna toplayarak ogrencileri altı gruba ayırdıgını anlattı.

Baykal, olay günü saat 20.30-21.00 sıralarında tugay komutanı eski Tuggeneral Mehmet Nail Yigit'in kendisini cagırarak "TSK'nın yonetime el koydugunu, mesajın daha sonra gelecegini, sozlu olarak bildirdigini dile getirerek, "Ayrıca bu durumdanGenelkurmay Baskanı Hulusi Akar'ın haberdar oldugunu soyledi. Bu konuda Binbası Murat Celik'in emrine girmemi istedi ve bu konuda Borsa Istanbul'un emniyetini saglama gorevini verdi." ifadelerini kullandı.

"Açılan ateşle 8-10 vatandaşın yere düştüğünü gördüm"

Bunun uzerine kendisi, eski binbaşı firari şüpheli Murat Celik, bir astsubay ile on astsubay ogrenci ve iki erle birlikte iki araçla kısladan cıkıs yaparak Borsa Istanbul'a geldiklerini belirten Baykal, şöyle devam etti:

"Halk, Borsa onunde toplanmaya basladı. Halkın gelmesi ile birlikte Murat Çelik Binbası, onların uzerine tufegiyle ates etti. Bunun uzerine 8-10 vatandasın yere dustugunu gordum. Ben bu duruma tepki gösterdim. Daha sonra polisler geldi. Binbası Murat Çelik, polislere de ates acmaya baslayıp bize de ates etmemiz yonunde emir verdi. Bu emir uzerine havaya ates actım."

Baykal, Murat Çelik'in telefonlarını topladığını iddia ederek, bu sırada "Yurtta Sulh" isimli WhatsApp grubuna dahil oldugunu gorduğünü savundu.

Daha sonra bu gruptan verilen emirleri uyguladıgını belirten Baykal, "Yalnız buna ragmen Murat Celik'in emrettigi gibi hedef gozeterek ates etmedim, polislerin açtığı ateşle bacagımdan yaralanmamı fırsat bilerek polise teslim oldum. Bu arada Murat Binbasının uzaklastıgını ve firar ettigini gördüm." şeklinde savunma yaptı.

"Artık is darbe olayını gecti, gelene ates edin"

İddianamede, şupheli Orhan Baz'ın ifadesinde, Astsubay Meslek Yuksekokulu ikinci sınıf ogrencisi oldugunu, Topkule'de bulunan 66. Mekanize Tugayında staj icin bulundugunu belirterek, Borsa İstanbul binasına geldiklerinde Binbası Ahmet Baykal'ın kapıdaki güvenlikçilere "Genelkurmay Baskanı Hulusi Akar'ın emri ile yonetimi askeriye devraldı. Binanın yonetiminden artık biz sorumluyuz. Zorluk cıkarmadan silahlarınızı verin." dediği aktarıldı.

Binbaşılar Ahmet Baykal ve Murat Celik'in 8 askeri öğrenciyi binanın cesitli yerlerine yerlestirdigini anlatan Baz, savunmasında şunları kaydetti:

"Ezanlar okunurken Murat Celik havaya birkac el ates etti. Halk toplanmaya basladı. Halk kalabalıklasınca Binbası Murat Celik hedef gozetmeksizin halka ates etmeye basladı. Askeri ogrencilere de ates etmeleri yonunde emir verdi. Ben de havaya ates ettim. Telefonumla 155 polis imdat hattını arayıp polise durumu anlattım. Olay sırasında Murat Celik'in ates ettigini gordum. Bir ara Astsubay Seyit Ali Sahin de yanımıza gelerek 'Artık is darbe olayını gecti, kendi canınızı koruyun, gelene ates edin.' seklinde emir verdi. Bir sure sonra da arkadaslarımla kacarak polise teslim olduk."

"Sık dediğimde sıkmazsanız hakkımı helal etmem"

İddianamede, şüpheli öğrencilerden Ramazan Korkmaz'ın ifadesinde, yolda giderken arac icerisindeki kasayı acarak bos sarjorlere "mermi bastıklarını", burada dort sarjore mermi doldurduklarını anlattığı belirtildi.

Hazırlık yaparken Binbası Murat Çelik'in Şahin astsubaya "Ben sık dedigimde sıkmazsanız size hakkımı helal etmem." dediğini aktaran Korkmaz, Şahin astsubayın da "Emredersiniz komutanım." diye cevap verdiğini kaydetti.

Şüpheli erlerden Zafer Oztan'ın da iddianamede yer alan ifadesinde, olay yerine vardıklarında şüphelilerden astsubay Seyit Ali Şahin'in "Gerekirse ucaksavarla ates edebilir misin?" diye sorduğu, kendisinin de mecburen "Emredersiniz komutanım." dediği anlatıldı.

"İşçi kıyafetleri giyerek kaçtık"

Bir süre burada bekledikten sonra bir binbaşının yanına gelerek "Birazdan olaylar olacak, sogukkanlı olun. Gelenler size ates ederse siz de onlara kayıtsız sartsız ates edin." emrini verdigini belirten Öztan, şunları kaydetti:

"Bir sure sonra sivil halk gelmeye basladı. Kapı onunde bekleyen stajyer astsubaylar da vatandaslara uzaklasmaları yonunde uyarılar yaptı. Bu sırada binbası elinde bulunan silahı ile bagıran insanların ayaklarına dogru ates etti. Ben de bunun uzerine ucaksavarın calısmasını engellemek amacıyla pimini cıkararak calılıkların arkasına fırlattım. Bir süre sonra yanıma gelen Ahmet Baykal binbası, 'Burası yine karısacak sen ucaksavarla ates acacaksın.' dedi. Ben de komutana ucaksavarcının bozuk ucaksavarı bagladıgını ve bu nedenle ucaksavarın calısmadıgını soyledim. Ahmet Baykal, kendisi bu kez calıstırmayı denedi. Çalıştıramayınca da bana kızdı."

Öztan, binbaşının ateş emri üzerine havaya ateş ettiğini, bir ara bu binbasının stajyer ogrencilerden birine de ates ettigini gordugunu ifade ederek, "Daha sonra uzerimizdeki kamuflajları cıkarıp isci kıyafetlerini giyerek kactık." ifadesini kullandı.