''Davutoğlu Pandora'nın Kutusu'nu açtı''

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 7 Haziran-1 Kasım arasında yaşananlarla ilgili “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok kişi, insan yüzüne çıkamaz" açıklamasını yaptı.

CHP 26. Dönem milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, Davutoğlu'nun açıklamalarını yorumladı. Yarkadaş, "Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu konuşmalı, bildikleri ve yaptıklarını anlatmalı ve Türkiye'nin içine sokulduğu o karanlık dönemin sorumluları hesap vermelidir! Davutoğlu, Pandora'nın Kutusu'nu açmıştır... Her şey tüm yönleriyle açığa çıkarılmalıdır!" dedi.