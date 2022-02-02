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DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı

DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ancak korona testi pozitif çıkınca serbest bırakılan DBP İl Başkanı Seval Gülmez çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DBP il binasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in de aralarında olduğu grubun teröristbaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraflar, çeşitli tarihlerde sosyal medyada paylaşıldı. Başlar öne eğik sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Güvenlik ve TEM şube ekiplerince 26 Ocak’ta DBP il binasına operasyon düzenlendi.

Koronavirüse yakalandığı için o dönem evinde izolasyonda olan DBP İl Başkanı Seval Gülmez, tedavisinin tamamlanmasının ardından polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

Gülmez, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler Seval Gülmez tutuklama tutuklandı
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