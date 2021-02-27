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  3. 27 Şubat 2021 15:55

DEAŞ'lı 3 terörist patlayıcıyla yakalandı

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı 3 terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı. Teröristlerin üzerinden patlayıcı çıktı.

DEAŞ'lı 3 terörist patlayıcıyla yakalandı
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Ceylanpınar sınır hattında devriye görevini yapan askerler, Suriye’nin Resulayn kentinin kırsal bölgesinden Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde giydikleri hücum yeleğinde patlayıcı bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 3 teröristin İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanmalarına başlandı.
 
 

DHA

patlayıcı , türkiye , terörist , deaş
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