DEAŞ'lı 3 terörist patlayıcıyla yakalandı

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Ceylanpınar sınır hattında devriye görevini yapan askerler, Suriye’nin Resulayn kentinin kırsal bölgesinden Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde giydikleri hücum yeleğinde patlayıcı bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 3 teröristin İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanmalarına başlandı.
DHA
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