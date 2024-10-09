Defne Samyeli'nden kadın cinayetlerine tepki: ''Kendimizi güvende hissetmiyoruz''

Moda tasarımcısı Amor Garibovic'in "Phoenix Bloom" couture koleksiyonunun sergilendiği defileye katılan Defne Samyeli, Türkiye'de kadın olmanın zorluklarını vurgulayarak güvenlik kaygılarını dile getirdi.

Moda tasarımcısı Amor Garibovic, "Phoenix Bloom" couture koleksiyonunu 8 Ekim'de Venedik Sarayı'nda düzenlediği defile ile tanıttı. Hande Erçel, Sibel Can, Sıla, Hadise, Nesrin Cevadzade, Burcu Esmersoy, Çağla Şikel, Derya Uluğ ve Zeynep Bastık gibi ünlü isimlerin katıldığı etkinlikte, Defne Samyeli de kızları Derin ve Deren Talu ile birlikte yer aldı.

YAŞADIĞIMIZ HAYATTAN KEYİF ALMIYORUZ

Defne Samyeli, defile sırasında kendisine uzatılan mikrofonlara gündemi değerlendirerek Türkiye'de kadın olmanın zorluklarına dikkat çekti. Eski bir haber spikeri olan Samyeli, "O kadar kızgınım ki… Ne yediğimiz yemekten ne oturduğumuz koltuktan keyif alıyoruz, ne kendimizi güvende hissediyoruz! Sokakta insanlar iki kelime konuştu diye hapse atılıyor. 26 suç kaydı olan biri gencecik polis memurumuzu katlediyor. Kadını korumuyorlar. Ben bir vatandaş olarak çok şikayetçiyim!" ifadelerini kullandı.