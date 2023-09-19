Değeri 12 milyon TL'yi geçen kaçak tütün ürünü yakalandı

Manisa'da aldığı istihbarat üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yürüttükleri dev operasyonda, piyasa değeri 12 milyon TL'yi geçen kaçak tütün ürünü ele geçirdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri aldıkları yüklü miktarda kaçak tütün ürünü ticareti ihbarı sonrasında harekete geçti. Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, M.Ç. (44) ve K.Ç. (37) isimli iki şahsa ait ait Şehzadeler ilçesi Ege Mahallesi'ndeki 2 iş yeri ve 3 depoya saat 07.00 eş zamanlı baskın düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda toplam, 21 milyon 101 bin 800 boş makaron, 52 bin 800 tütün doldurulmuş makaron, 2 bin 500 kilogram kaçak tütün, 1750 kilogram nargile tütün, 300 bin sigara sarma kağıdı, 176 paket kaçak sigara, 135 elektronik sigara likidi, 900 sahte bandrol, 110 elektrikli sigara sarma makinesi, 3 ticari sigara sarma makinesi, 3 ticari sigara sarma makinelerine ait kompresör, 1750 kaçak puro ele geçirildi. Yakalanan kaçak tütün ürünlerinin güncel piyasa değerinin 12 milyon 500 bin TL belirlenirken, operasyon Manisa tarihihnin en nüyük kaçakçılık operasyonu olarak kayda geçti. Ele geçirilen kaçak ürünler imha edilmek üzere kamyonlarla Manisa İl Jandarma Komutanlığı bahçesine taşındı.

Gözaltına alınan M.Ç. ve K.Ç., jandarmada alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.