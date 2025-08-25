  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. DEM heyeti bir kez daha bebek katilinin ayağına gidiyor

DEM heyeti bir kez daha bebek katilinin ayağına gidiyor

DEM heyeti bir kez daha bebek katilinin ayağına gidiyor
Güncelleme:

DEM Parti İmralı Heyeti, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile TBMM'deki komisyonunun kurulmasının ardından ilk kez görüşmek üzere İmralı'ya gidiyor...

TBMM'de kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ şu ana kadar 5 kez toplandı.

Komisyon 5 toplantıyı geride bırakırken DEM Parti'nin İmralı heyeti, eli kanlı bölücü terör örgütünün bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için İmralı'ya gidecek.

Bu ziyaret DEM Parti heyetinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulduğundan elinde onbinlerce vatandaşımızın kanı olan bebek katili Öcalan'ı ilk ziyareti olacak.

 

text-ad
Etiketler dem dem parti imralı imralı heyeti PKK terör terörist abdullah öcalan bebek katili
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
28 Mayıs seçimleri doğru tahmin eden 3 anket firmasının son anketlerinin ortalaması açıklandı 28 Mayıs seçimleri doğru tahmin eden 3 anket firmasının son anketlerinin ortalaması açıklandı Otoyolda 225 km saatle şov yapan Bakan Uraloğlu'na radar cezası Otoyolda 225 km saatle şov yapan Bakan Uraloğlu'na radar cezası Bursa'da deprem... İstanbul'da da hissedildi! Bursa'da deprem... İstanbul'da da hissedildi! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Balıkesir'deki deprem fırtınası için kritik açıklama Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Balıkesir'deki deprem fırtınası için kritik açıklama İşte YKS Türkiye birincisinin tercih ettiği okul İşte YKS Türkiye birincisinin tercih ettiği okul Türkiye'nin tatil başkentinde ücretsiz plaj krizi: Vatandaş ayaklandı! Türkiye'nin tatil başkentinde ücretsiz plaj krizi: Vatandaş ayaklandı! 18 maddelik skandal lise kayıt zorunluluğu listesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı! 18 maddelik skandal lise kayıt zorunluluğu listesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Barış Alper Yılmaz'a gemileri yaktıran maaş teklifi ortaya çıktı Barış Alper Yılmaz'a gemileri yaktıran maaş teklifi ortaya çıktı Baba ile 11 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü Baba ile 11 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
YKS tercih sonuçları açıklandı; üniversite kayıtları başlıyor! YKS tercih sonuçları açıklandı; üniversite kayıtları başlıyor! 78 yaşındaki emekli akademisyenin 300 yıllık tarihi evi için yaptığı herkesi şaşırttı 78 yaşındaki emekli akademisyenin 300 yıllık tarihi evi için yaptığı herkesi şaşırttı İstanbul'da bir vatandaş otobüs bekleyen öğrenciler için öyle bir şey yaptı ki... İstanbul'da bir vatandaş otobüs bekleyen öğrenciler için öyle bir şey yaptı ki... Yüsra Geyik yaz tatili pozlarıyla şov yaptı, ünlü mankenlerin ağzı açık kaldı Yüsra Geyik yaz tatili pozlarıyla şov yaptı, ünlü mankenlerin ağzı açık kaldı İki yaşındaki kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulundu! İki yaşındaki kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulundu! MasterChef'in Somer Şefi ile 25 yaş küçük genç sevgilisi dudak dudağa aşka geldi MasterChef'in Somer Şefi ile 25 yaş küçük genç sevgilisi dudak dudağa aşka geldi Avukatının Minguzzi davasını devralan Sedat Peker'den ilk açıklama Avukatının Minguzzi davasını devralan Sedat Peker'den ilk açıklama Ünlü deprem uzmanından korkutan uyarı: ''Yeraltında olağandışı bir haraketlilik var'' Ünlü deprem uzmanından korkutan uyarı: ''Yeraltında olağandışı bir haraketlilik var'' ''Hayırsız evlat'' annesini silahla vurup öldürdü! ''Hayırsız evlat'' annesini silahla vurup öldürdü! Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın neden ayrıldığı ortaya çıktı Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın neden ayrıldığı ortaya çıktı