DEM heyeti bir kez daha bebek katilinin ayağına gidiyor

DEM Parti İmralı Heyeti, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile TBMM'deki komisyonunun kurulmasının ardından ilk kez görüşmek üzere İmralı'ya gidiyor...

TBMM'de kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ şu ana kadar 5 kez toplandı.

Komisyon 5 toplantıyı geride bırakırken DEM Parti'nin İmralı heyeti, eli kanlı bölücü terör örgütünün bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için İmralı'ya gidecek.

Bu ziyaret DEM Parti heyetinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulduğundan elinde onbinlerce vatandaşımızın kanı olan bebek katili Öcalan'ı ilk ziyareti olacak.