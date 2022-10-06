Demirören'in Ziraat Bankası'na devredilen arazisine 2 milyar TL'lik proje

Demirören Holding'in Doğan Medya Grubu'nu satın alırken kullanıp ödemediği krediye karşılık Ziraat Bankası'na devrettiği Kemerburgaz'daki arazilere lüks konutlar inşa edilecek. 91 villa ve 559 dairenin yer aldığı konut projesinin maliyetinin 2 milyar TL olduğu öğrenildi.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Ziraat Bankası’na ait İstanbul Kemerburgaz’daki 224 bin metrekarelik devasa araziyi yapılaşmaya açtı. Demirören Holding’in Ziraat Bankası'ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık ipotek ettirdiği ve kredi borcunu ödemediği için Ziraat Bankası’na devredilen araziye lüks konut projesi inşa edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut’un “Emlak Konut Göktürk Toplu Konut Projesi” için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlattığını duyurdu. Hazırlanan proje tanıtım dosyasında ise İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki Ziraat Bankası’na ait 224 bin 381 metrekarelik araziye konut ve villa olmak üzere 650 adet bağımsız bölüm yapılmasının planlandığı ifade edildi.

MALİYETİ YAKLAŞIK 2 MİLYAR TL

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, lüks konut projesinde, yüzme havuzu, fitness salonu, sauna ve buhar banyo alanlarının da yer alacağı ve proje kapsamında 91 adet villa yapılacağı ve proje tamamlandığında alanda yaklaşık 2 bin 400 kişinin yaşamını sürdüreceği belirtildi. Ayrıca Proje kapsamında bin 25 araçlık kapalı otopark bulunacağı ve projenin 1 milyar 978 milyon TL’ye mâl olacağı açıklandı.

Proje tanıtım dosyasında, “ÇED süreci tamamlandığında zemin etüd raporu ilgili idarece onaylatıldıktan sonra ilgili belediyeden gerekli izinler alındıktan sonra, önce hafriyat çalışmalarına başlanarak, daha sonra kaba ve ince inşaat işlerini tamamlanmaktadır” denildi.

AĞAÇLAR KESİLECEK

Aynı zamanda yeşil alan olan arazideki ağaçlara ilişkin de proje tanıtım dosyasında şu ifadelere yer verildi:

“Proje sahasında yer alan ağaçlar konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Ancak blokların oturum şekli farklı olduğundan ve inşaat aşaması sürecinde ağaçların korunması mümkün olamayacağından saha içerisindeki ağaçların taşınması ya da kesilmesi söz konusu olabilecektir.

BORCUNU ÖDEMEDİ

Demirören Holding, Ziraat Bankası'ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık Kemerburgaz’da bulunan ve üzerinde golf sahalarının bulunduğu arazileri ipotek ettirdi. İpotekten kısa bir süre sonra 4 Eylül 2018’de, araziler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açıldı. Bakanlığın hazırladığı imar planlarıyla alana ortalama 200 metrekare büyüklüğünde 306 konut yapılması sağlandı. Bu bölüm yaklaşık 26 futbol sahasına denk geliyordu.

Demirören kredi borcunu ödemediği için söz konusu ipotekli araziler, Ziraat Bankası’na devredildi. Bakanlığın söz konusu arazileri imara açan planı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmişken, Ziraat Bankası arazileri 20 Şubat 2020’de satışa çıkardı. İlan açıklamalarında çoğunluğu 'konut' alanında kaldığı ifade edilen araziler için on milyonlarca lira istendi. Bölgede yaşayanlar, bankaya bir ihtarname çekerek satışı durdurdu.

Birgün