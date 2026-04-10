  3. Demokrasi Platformu’ndan iddialarına net yanıt: ''Hiçbir partiyle ilişkimiz yok!''

Ankara’da düzenlenen “Önce Siyaset Değişmeli” konferansının ardından hedef gösterilen Demokrasi Platformu’ndan açıklama geldi. Son dönemde sosyal medya mecralarında Demokrasi Platformu’nun faaliyetlerine yönelik ortaya atılan "siyasi parti desteği" iddialarına, platform yönetiminden kesin bir dille yalanlama geldi. Yapılan resmi açıklamada, platformun tamamen bağımsız bir sivil girişim olduğu vurgulandı.

5 Nisan 2026 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen “Bahar Konferansları I: Önce Siyaset Değişmeli” etkinliğinin ardından başlayan tartışmalara değinilen açıklamada, bu organizasyonun herhangi bir siyasi partiyle doğrudan ya da dolaylı bir bağı olmadığı belirtildi. Konuşmacıların hiçbir siyasi oluşum adına hareket etmediği, tamamen bireysel birikimleriyle katkı sundukları ifade edildi.

"Siyasi İkbal Değil, Etik Siyaset"

Platformun açıklamasında, "Önce siyaset değişmeli" sloganının altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

“Siyasetin etik, ahlak ve ilke temelinde yeniden inşa edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Siyasetin itibarının güçlendirilmesi ve kamu vicdanının korunması önceliğimizdir.”

 Platformu farklı siyasi yapılarla yan yana getirme çabalarını "manidar" ve "manipülatif" olarak nitelendiren Demokrasi Platformu, açılış konuşmasındaki şu hatırlatmayı yineledi:

Platform üyeleri devletin üst kademelerinde görev yapmış tecrübeli isimlerden oluşmaktadır.
Hiçbir üyenin yeni bir siyasi ikbal veya koltuk beklentisi bulunmamaktadır.
Topluluğun tek amacı, toplumun vicdanı ve sesi olmaya çalışmaktır.

Platform açıklamada ayrıca asılsız haberleri açıkça kınadığını belirterek, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İşte Demokrasi Platformu'ndan yapılan o açıklama:

Son günlerde bazı sosyal medya mecralarında ve çeşitli platformlarda, Demokrasi Platformu’nun faaliyetleri ile ilgili gerçeği yansıtmayan, yanıltıcı ve maksatlı iddiaların dolaşıma sokulduğu görülmektedir.

5 Nisan 2026 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Bahar Konferansları I: Önce Siyaset Değişmeli” başlıklı etkinlik, Demokrasi Platformu tarafından tamamen bağımsız bir sivil girişim olarak organize edilmiştir. Söz konusu konferansın herhangi bir siyasi partiyle doğrudan ya da dolaylı hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

Konferansta yer alan tüm konuşmacılar, bireysel birikimleri doğrultusunda katkı sunmuş; hiçbir siyasi oluşum adına hareket etmemiştir. Bu durum etkinlik boyunca açık ve net biçimde ifade edilmiştir.

Demokrasi Platformu olarak “önce siyaset değişmeli” derken; siyasetin etik, ahlak ve ilke temelinde yeniden inşa edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Siyasetin itibarının güçlendirilmesi, kamu vicdanının korunması ve doğru bilginin esas alınması gerektiğini vurguluyoruz.

Tam da bu ilke ve hassasiyetleri dile getirdiğimiz bir süreçte, platformumuzu farklı siyasi oluşumlarla ilişkilendirmeye çalışan bu asılsız haberlerin ortaya atılması son derece manidardır. Gerçek dışı, yanıltıcı ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu iddiaları açık biçimde kınıyoruz.

Bazı paylaşımlarda adı geçen siyasi oluşumlar ile Demokrasi Platformu arasında herhangi bir bağ bulunmamaktadır. Bu yöndeki iddialar tamamen asılsızdır.

Nitekim konferansın açılışında da ifade edildiği üzere:

“Bu platformu oluşturan isimlerin her biri; devletin en üst kademelerinde görev yapmış, sorumluluk üstlenmiş, tecrübe biriktirmiş insanlardır. Hiçbirimizin siyasi bir ikbal beklentisi yoktur. Bu topluluk, yalnızca bu ülkenin, toplumun vicdanı olmaya, sesi olmaya çalışmaktadır.”

Demokrasi Platformu’nun amacı; herhangi bir siyasi yapı oluşturmak ya da desteklemek değil, yalnızca bu ülkenin ve toplumun vicdanına ses olmaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Demokrasi Platformu #ÖnceSiyasetDeğişmeli

Etiketler Demokrasi Platformu Önce Siyaset Değişmeli Bahar Konferansları ankara siyaset sivil toplum siyasi parti
